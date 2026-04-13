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Gigante do cimento ligada à suíça Holcim é condenada por financiar terrorismo na Síria

A Lafarge foi considerada culpada de financiar o terrorismo na Síria
A Lafarge foi considerada culpada de financiar o terrorismo na Síria. Keystone-SDA

A Justiça francesa condenou a Lafarge por pagar grupos jihadistas, incluindo o Estado Islâmico, para manter uma fábrica operando durante a guerra na Síria.

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A fabricante francesa de cimento Lafarge e oito ex-executivos foram considerados culpados nesta segunda-feira por financiar o terrorismo em 2013 e 2014, ao pagarem grupos jihadistas para manter uma fábrica em funcionamento em meio à guerra na Síria.

+Lafarge confessa ter pago Estado Islâmico

A empresa, que desde então se fundiu com o grupo suíço Holcim, realizou pagamentos a três organizações jihadistas, incluindo o Estado Islâmico, que somaram quase €5,6 milhões, segundo a decisão do Tribunal Criminal de Paris. A corte destacou que os pagamentos permitiram aos jihadistas “preparar atentados terroristas”, em especial os de janeiro de 2015 na França.

“Esse método de financiamento de organizações terroristas, e principalmente do Estado Islâmico, foi essencial para o controle da organização sobre os recursos naturais da Síria, permitindo financiar atos terroristas na região e planejados no exterior, particularmente na Europa”, afirmou a presidente do tribunal, Isabelle Prévost-Desprez.

Adaptação: Fernando Hirschy

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