Golpe do amor milionário leva a prisões na Suíça
Polícia de Zurique prende 10 suspeitos de integrar esquema internacional de fraude romântica com prejuízos de milhões.
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Dez pessoas foram presas em Zurique após uma investigação de grande escala sobre um golpe conhecido como “romance scam”, em que criminosos enganam vítimas pela internet simulando relacionamentos amorosos.
A operação envolveu buscas em residências em seis cantões suíços. Segundo o Ministério Público de Zurique e as polícias cantonais e municipais, os suspeitos — cidadãos nigerianos entre 32 e 54 anos — são acusados de lavagem de dinheiro agravada, fraudes românticas e outros crimes cibernéticos.
As autoridades estimam que os prejuízos chegam a milhões de francos. A ação contou com apoio de forças policiais de outros cantões e cooperação da Europol.
Adaptação: Fernando Hirschy
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