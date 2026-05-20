Hotéis suíços perdem controle de preços para gigantes das reservas online

Hotéis suíços sob pressão para baixarem os preços nas plataformas. Keystone-SDA

Hotéis na Suíça enfrentam pressão crescente das plataformas de reservas online, que oferecem quartos mais baratos do que os preços divulgados pelos próprios estabelecimentos — muitas vezes sem autorização.

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Metade dos 171 hotéis consultados em um estudo da associação hoteleira HotellerieSuisse afirmou ter sido afetada em 2025, contra 40% no ano anterior. Em 83% dos casos, os hotéis disseram não ter aprovado os descontos aplicados por sites como Booking.com e Expedia.

Segundo a HotellerieSuisse, a prática pode desencadear uma “espiral negativa”, forçando os hotéis a reduzirem também seus preços diretos para continuar competitivos.

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Dependência das plataformas cresce

Apesar de as reservas feitas diretamente com os hotéis ainda representarem a maior fatia do mercado (59%), as chamadas OTAs — agências de viagens online — seguem dominando a distribuição digital.

O mercado é altamente concentrado: a Booking.com responde sozinha por mais de 70% das reservas online, enquanto a Expedia tem cerca de 15%.

+Booking.com é obrigada a reduzir comissões na Suíça

Embora cláusulas que proibiam hotéis de oferecer preços menores em seus próprios sites tenham sido banidas, as plataformas continuam influenciando os preços de forma indireta, por meio de rankings, visibilidade e programas de desconto.

Quase 30% dos hotéis relataram intervenções diretas dessas empresas em suas políticas de preços.

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Revenda de quartos dificulta controle

Outro desafio crescente é o chamado “multi-sourcing”, sistema em que quartos são revendidos por terceiros em diferentes plataformas. Hoje, mais da metade dos hotéis suíços afirma ser afetada por essa prática, que torna ainda mais difícil controlar preços e distribuição.

Adaptação: Fernando Hirschy

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