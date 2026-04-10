Preço de imóveis dispara na Suíça e regiões turísticas lideram alta

Os preços das casas continuaram subindo no primeiro trimestre. Keystone-SDA

Casas e apartamentos ficaram quase 5% mais caros em um ano, impulsionados pela demanda e pelo apelo financeiro da casa própria.

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Os preços dos imóveis residenciais continuam em alta na Suíça, com avanço tanto de casas quanto de apartamentos no início de 2026.

No primeiro trimestre, as casas ficaram 1,4% mais caras em relação ao fim de 2025, enquanto os apartamentos subiram 1,8%, segundo o índice de preços de transação do banco Raiffeisen.

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Mostrar mais Demografia Jovens já não conseguem comprar casa própria nas cidades Este conteúdo foi publicado em Na Suíça, nem quem oferece 200 mil francos a mais consegue comprar casa. Preços disparam, classe média é excluída e o sonho da casa própria se torna cada vez mais distante. ler mais Jovens já não conseguem comprar casa própria nas cidades

Na comparação anual, o aumento é ainda mais expressivo: 4,9% para ambos os tipos de imóvel. De acordo com o economista-chefe do Raiffeisen Suíça, Fredy Hasenmaile, a atratividade financeira da casa própria segue sustentando a alta.

Turismo impulsiona preços

As maiores altas foram registradas nas regiões de Berna e do oeste do país no caso das casas, enquanto os apartamentos tiveram aumento mais forte na Suíça Central e no sul.

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Mostrar mais Casas vazias Este conteúdo foi publicado em Em algumas regiões turísticas, as residências secundárias provocam discórdia. Ao contrários de um hotel, as residências de férias ficam vazias a maior parte do ano. Isso significa que os turistas gastam menos no comércio local, mas os municípios têm de assumir o custo elevado para manter a infraestrutura. No domingo, 11 de março, os suíços… ler mais Casas vazias

O movimento é ainda mais evidente fora dos grandes centros. Municípios turísticos lideraram a valorização, enquanto as áreas urbanas registraram os menores aumentos. Nos destinos de férias, tanto casas quanto apartamentos tiveram as maiores altas no comparativo anual.

O índice do Raiffeisen é divulgado trimestralmente e acompanha a evolução dos preços de imóveis ocupados pelos próprios donos, com base em dados de transações do banco e do Swiss Real Estate Datapool.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais Debate Moderador: Marc Leutenegger Falta moradia e o preço só sobe — como isso afeta você? Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive? Participe da discussão 72 Curtidas Visualizar a discussão

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