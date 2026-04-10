Preço de imóveis dispara na Suíça e regiões turísticas lideram alta
Casas e apartamentos ficaram quase 5% mais caros em um ano, impulsionados pela demanda e pelo apelo financeiro da casa própria.
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Os preços dos imóveis residenciais continuam em alta na Suíça, com avanço tanto de casas quanto de apartamentos no início de 2026.
No primeiro trimestre, as casas ficaram 1,4% mais caras em relação ao fim de 2025, enquanto os apartamentos subiram 1,8%, segundo o índice de preços de transação do banco Raiffeisen.
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Jovens já não conseguem comprar casa própria nas cidades
Na comparação anual, o aumento é ainda mais expressivo: 4,9% para ambos os tipos de imóvel. De acordo com o economista-chefe do Raiffeisen Suíça, Fredy Hasenmaile, a atratividade financeira da casa própria segue sustentando a alta.
Turismo impulsiona preços
As maiores altas foram registradas nas regiões de Berna e do oeste do país no caso das casas, enquanto os apartamentos tiveram aumento mais forte na Suíça Central e no sul.
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Casas vazias
O movimento é ainda mais evidente fora dos grandes centros. Municípios turísticos lideraram a valorização, enquanto as áreas urbanas registraram os menores aumentos. Nos destinos de férias, tanto casas quanto apartamentos tiveram as maiores altas no comparativo anual.
O índice do Raiffeisen é divulgado trimestralmente e acompanha a evolução dos preços de imóveis ocupados pelos próprios donos, com base em dados de transações do banco e do Swiss Real Estate Datapool.
Adaptação: Fernando Hirschy
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