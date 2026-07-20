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Notícias

Proibição de cães em parque de Zurique gera onda de protestos

Donos de cães manifestam-se a favor do acesso ao rio Sihl na zona de Allmend, em Zurique
Donos de cães manifestam a favor do acesso ao rio Sihl na região de Allmend, em Zurique. Keystone-SDA

Prefeitura quer transformar área hoje usada por cães em espaço exclusivo para pedestres e famílias, gerando protestos de donos de animais.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

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A prefeitura de Zurique pretende proibir a circulação de cães em um trecho de cerca de 450 metros da margem direita do rio Sihl, uma das áreas mais populares da cidade para passeios com animais soltos. A justificativa é o aumento do número de famílias na região após o crescimento do bairro de Manegg.

Segundo as autoridades, a proposta segue o plano de uso da área de Allmend, aprovado em 2003, que já previa um espaço livre de cães. A decisão também foi baseada em uma consulta pública. No fim de 2025, Zurique registrava mais de 10 mil cães.

Os moradores podem apresentar objeções ao projeto até 24 de julho. O vereador do Partido Popular Suíço (SVP) Johann Widmer, que também é dono de cachorro, organizou uma campanha contra a medida e disponibilizou modelos de contestação em um site.

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Protesto contra a restrição

O apresentador de TV Salar Bahrampoori organizou uma manifestação no sábado.

Para os opositores, o trecho escolhido é justamente o único ponto onde os cães conseguem entrar facilmente no rio, algo considerado essencial durante as ondas de calor. Eles também argumentam que a Allmend abriga a maior área de Zurique onde os animais podem circular sem coleira.

Atualmente, algumas restrições já existem no local: cães são proibidos em um gramado cercado destinado ao lazer e nos campos esportivos. Se aprovada, a nova proibição entra em vigor em março de 2027.

Adaptação: Fernando Hirschy

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Mulher posando ao lado de um cachorro

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