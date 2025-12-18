Republicanos, o custo dos incêndios em Los Angeles e a Disney se torna IA

Os personagens "Anna, Olaf e Kristoff" em uma cena do filme "Frozen" da Disney. AP Photo/Disney, File

Bem-vindo à nossa revista de imprensa sobre os acontecimentos nos Estados Unidos. Todas as quintas-feiras, analisamos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três notícias importantes nos EUA.

Foi uma semana difícil para o presidente dos EUA, Donald Trump, e para o Partido Republicano, de acordo com alguns jornais suíços. Os diretores de cinema de Hollywood também estarão afogando suas mágoas, embora os fãs de filmes como Frozen, sem dúvida, ficarão encantados com o acordo firmado entre a Disney e a OpenAI, permitindo que as empresas façam o que quiserem com seus personagens favoritos.

Manifestante frente ao Parlamento em Indianápolis, 11 de dezembro. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Derrotas eleitorais, revoltas internas e baixo índice de popularidade: os republicanos estão inquietos.

“Algo notável aconteceu em Indiana”, escreveu o canal público de mídia SRF na sexta-feira. “Os republicanos negaram a Donald Trump um desejo.”

O presidente dos EUA queria que os distritos eleitorais do país fossem redesenhados para que os republicanos pudessem conquistar mais assentos no Congresso. Em outros lugares, como no Texas, os republicanos obedeceram, mas não em Indiana, onde alguns membros do partido se recusaram, apesar das ameaças furiosas de Trump publicadas em sua rede social.

“Há mais uma evidência de que Trump não está mais no controle total do partido”, afirmou a SRF. “Quando uma votação sobre a liberação dos chamados ‘Arquivos Epstein’ foi forçada na Câmara dos Deputados, quatro republicanos ajudaram o projeto a avançar, apesar das tentativas de pressão da Casa Branca. Marjorie Taylor Greene deixou de ser uma aliada leal para se tornar uma crítica declarada de Trump.”

Além disso, os democratas venceram de forma convincente as eleições para governador em Nova Jersey e na Virgínia, inclusive em um distrito eleitoral que, na prática, era considerado seguro para os republicanos. E, em Miami, um prefeito democrata foi eleito pela primeira vez em quase 30 anos.

“Trump é um fenômeno político excepcional, e a experiência mostra que ele não deve ser descartado tão cedo. No entanto, seus índices nas pesquisas são ruins, especialmente no que diz respeito à sua política econômica”, disse a SRF, observando que algumas pessoas já consideravam Trump politicamente descartado.

O jornal suíço NZZ destacou que ainda falta quase um ano para as eleições de meio de mandato, em novembro próximo, “mas até mesmo veteranos do Partido Republicano, como Newt Gingrich, estão soando o alarme”.

“Trump havia prometido aos eleitores americanos uma ‘era de ouro’”, escreveu o NZZ no sábado. “No entanto, de acordo com uma pesquisa recente, os cidadãos ainda não estão sentindo nada disso. Apenas 31% estão satisfeitos com a política econômica do presidente. Em março, esse número era de 40%.”

Enquanto isso, o vice-presidente JD Vance pede paciência aos eleitores. Levará tempo para que a política tarifária ou os cortes de impostos do presidente tragam os resultados desejados, afirma. Entretanto, como concluiu o NZZ, “os republicanos não têm muito tempo antes das eleições de meio de mandato para garantir o início da era de ouro”.

Bombeiros controlando as chamas em Castaic, Califórnia, 22 de janeiro de 2025. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.

Os incêndios que devastaram Los Angeles em janeiro custaram às seguradoras US$ 40 bilhões (31,8 bilhões de francos). Foi a catástrofe florestal mais cara já registrada.

Tempestades e furacões causaram danos adicionais no valor total de US$ 50 bilhões, com a conta global de desastres naturais segurados prevista para chegar a US$ 107 bilhões em 2025, informou o Tribune de Genève na terça-feira.

Mais de 12 mil casas, edifícios e veículos foram destruídos ou danificados pelos incêndios que devastaram “distritos chiques” de Los Angeles, escreveu o jornal francófono.

Na época, a mídia suíça se solidarizou com aqueles que perderam tudo, mas também fez duras críticas à sociedade norte-americana. “Há séculos, os americanos constroem suas casas exatamente onde querem. Depois do inferno no sul da Califórnia, isso precisa acabar. Por muito tempo, o governo protegeu os proprietários de imóveis de sua própria estupidez”, escreveu o NZZ em 11 de janeiro.

O Tages-Anzeiger analisou a revolta gerada pelo fato de super-ricos contratarem brigadas de incêndio particulares para proteger suas propriedades, enquanto os menos privilegiados perderam todos os seus bens. “Cada vez mais unidades estão oferecendo seus serviços exclusivamente aos ricos”, escreveu o jornal em 9 de janeiro. “Elas dificilmente anunciam isso, pois o negócio é controverso. Mas o boca a boca entre os ricos é suficiente para atrair clientes suficientes.” Mas cuidado com o comprador: durante os incêndios em Malibu, em 2019, os bombeiros particulares não apareceram como solicitado, “e os moradores combateram o fogo sozinhos”.

Apesar das imagens dramáticas de Los Angeles, na terça-feira o Tribune de Genève apontou que, embora os danos segurados causados por desastres naturais tenham chegado a US$ 107 bilhões em todo o mundo, esse valor caiu 24% em comparação com 2024. Acrescentando os desastres causados pelo homem, estimados em US$ 11 bilhões, a conta total para as seguradoras em 2025 será de US$ 118 bilhões, uma queda de 22%.

Ilustração retirada do filme “Nemo”. Keystone

O investimento da Disney em inteligência artificial (IA) é uma jogada de marketing inteligente, argumenta o jornal NZZ, mas coloca em risco o núcleo da indústria cinematográfica: a criatividade.

“A Disney autoriza a OpenAI a usar seus personagens e usará a inteligência artificial para expandir sua oferta”, informou o canal público de mídia RTS na semana passada. A emissora explicou como a gigante da mídia Disney e a OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, firmaram um acordo que permitirá que mais de 200 personagens (da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars) sejam usados no Sora, a plataforma de vídeos criados com IA generativa. Em troca, a Disney se tornará um “cliente importante” da OpenAI, na qual também investiu um bilhão de dólares (CHF 800 milhões), utilizando seus modelos de IA para “criar novos produtos, ferramentas e experiências”.

Para o NZZ, a medida “leva ao extremo a reciclagem de conteúdo antigo da Disney”. “Que tal a Elsa, do filme de animação Frozen, cantando parabéns para seus filhos? Ou enviar aos seus colegas de trabalho uma saudação motivacional de Luke Skywalker em uma manhã de segunda-feira?”

A Disney, destacou o jornal, foi o primeiro estúdio de Hollywood a conceder os direitos de seus personagens à OpenAI. “Este é um ponto de virada no setor de cinema e mídia. As empresas de IA têm usado conteúdo do setor criativo para treinar seus modelos há muito tempo. A gerência da Disney pode ter pensado: por que não usar isso em benefício próprio?”

Mas, continuou o NZZ, o investimento é mais do que uma simples limitação de danos. Trata-se de um cálculo comercial. “De um ponto de vista pragmático, o licenciamento dos personagens é uma despesa de marketing. Se a Disney quiser existir no mundo digital, ela precisa levar seu conteúdo até as pessoas. Isso é particularmente fácil se permitir que os próprios usuários criem e distribuam vídeos.”

O jornal advertiu, no entanto, que a Disney deve ter cuidado para não tornar seu conteúdo ainda mais genérico com o uso da IA. “Não é apenas a criatividade da Disney que está em jogo, mas também o trabalho dos criadores por trás dos personagens”, escreveu. “A Disney já filma séries de ficção científica em cenários digitais e rejuvenesce atores com o uso de computadores. A colaboração com a OpenAI sugere que a automação será ampliada no futuro.”

Por sua vez, a Disney enfatizou que sua incursão na IA não é prejudicial aos criativos. “Só podemos esperar que a empresa esteja certa”, concluiu o NZZ. “Ela deve ter cuidado para não retirar poder daqueles em cujo trabalho seu sucesso se baseia.”

A próxima edição de “Notícias dos EUA” será publicada na quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Até lá!

Se você tiver algum comentário ou feedback, envie um e-mail para english@swissinfo.ch

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL

