Suíça admite crime contra a humanidade por separar crianças
O Parlamento suíço declarou que a retirada forçada de crianças das comunidades Yenish e Sinti configura crime contra a humanidade, em decisão histórica aprovada nesta semana.
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O Parlamento da Suíça reconheceu oficialmente que a retirada de crianças de famílias Yenish e Sinti ao longo do século 20 constitui um crime contra a humanidade, segundo os padrões atuais do direito internacional.
A decisão foi aprovada pela Câmara dos Deputados por 100 votos a 67, com 20 abstenções, seguindo recomendação da comissão de assuntos jurídicos.
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Reconhecimento e arrependimento
No texto, os parlamentares afirmam que cidadãos suíços membros de uma minoria foram vítimas de perseguição dentro do próprio país. A declaração também reconhece o sofrimento causado às vítimas e suas famílias e expressa arrependimento pelas ações de instituições estatais.
O Parlamento apelou ainda à Confederação, aos cantões e aos municípios para que reforcem a proteção dos interesses das comunidades Yenish e Sinti e reconheçam o modo de vida nômade como uma tradição viva.
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Segundo o governo suíço, cerca de 2.000 crianças foram retiradas de suas famílias até 1973, quando essas práticas começaram a ser oficialmente classificadas como crime contra a humanidade.
Adaptação: Fernando Hirschy
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