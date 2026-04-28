Suíça admite crime contra a humanidade por separar crianças

Os legisladores suíços reconheceram a gravidade das ações do passado. Keystone-SDA

O Parlamento suíço declarou que a retirada forçada de crianças das comunidades Yenish e Sinti configura crime contra a humanidade, em decisão histórica aprovada nesta semana.

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O Parlamento da Suíça reconheceu oficialmente que a retirada de crianças de famílias Yenish e Sinti ao longo do século 20 constitui um crime contra a humanidade, segundo os padrões atuais do direito internacional.

A decisão foi aprovada pela Câmara dos Deputados por 100 votos a 67, com 20 abstenções, seguindo recomendação da comissão de assuntos jurídicos.

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Reconhecimento e arrependimento

No texto, os parlamentares afirmam que cidadãos suíços membros de uma minoria foram vítimas de perseguição dentro do próprio país. A declaração também reconhece o sofrimento causado às vítimas e suas famílias e expressa arrependimento pelas ações de instituições estatais.

O Parlamento apelou ainda à Confederação, aos cantões e aos municípios para que reforcem a proteção dos interesses das comunidades Yenish e Sinti e reconheçam o modo de vida nômade como uma tradição viva.

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Segundo o governo suíço, cerca de 2.000 crianças foram retiradas de suas famílias até 1973, quando essas práticas começaram a ser oficialmente classificadas como crime contra a humanidade.

Adaptação: Fernando Hirschy

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