Suíça avança para adotar carteira de motorista digital

A exigência de portar a carteira de motorista física pode estar com os dias contados na Suíça. A Câmara dos Deputados aprovou uma moção que abre caminho para tornar a versão digital do documento a regra no país.

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A obrigação de carregar uma carteira de motorista física poderá virar coisa do passado na Suíça. Na quinta-feira (19), a Câmara dos Deputados aprovou uma moção que pretende fazer da carteira digital o formato padrão.

O texto, apresentado por uma comissão parlamentar, prevê que motoristas possam apresentar o documento em formato digital.

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