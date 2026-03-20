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Suíça avança para adotar carteira de motorista digital

As cartas de condução digitais devem tornar-se a norma
As carteiras de habilitação digitais devem se tornar a norma. Keystone-SDA

A exigência de portar a carteira de motorista física pode estar com os dias contados na Suíça. A Câmara dos Deputados aprovou uma moção que abre caminho para tornar a versão digital do documento a regra no país.

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A obrigação de carregar uma carteira de motorista física poderá virar coisa do passado na Suíça. Na quinta-feira (19), a Câmara dos Deputados aprovou uma moção que pretende fazer da carteira digital o formato padrão.

O texto, apresentado por uma comissão parlamentar, prevê que motoristas possam apresentar o documento em formato digital.

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“Isso simplificaria bastante os procedimentos, tanto para os cidadãos quanto para as autoridades”, afirmou o parlamentar Benjamin Giezendanner, falando em nome da comissão.

Com isso, a exigência de portar documentos físicos deverá ser revogada. O projeto agora segue para o Senado.

Adaptação: Fernando Hirschy

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