Suíça avança para adotar carteira de motorista digital
A exigência de portar a carteira de motorista física pode estar com os dias contados na Suíça. A Câmara dos Deputados aprovou uma moção que abre caminho para tornar a versão digital do documento a regra no país.
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A obrigação de carregar uma carteira de motorista física poderá virar coisa do passado na Suíça. Na quinta-feira (19), a Câmara dos Deputados aprovou uma moção que pretende fazer da carteira digital o formato padrão.
O texto, apresentado por uma comissão parlamentar, prevê que motoristas possam apresentar o documento em formato digital.
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A carteira de motorista mais cara do mundo
“Isso simplificaria bastante os procedimentos, tanto para os cidadãos quanto para as autoridades”, afirmou o parlamentar Benjamin Giezendanner, falando em nome da comissão.
Com isso, a exigência de portar documentos físicos deverá ser revogada. O projeto agora segue para o Senado.
Adaptação: Fernando Hirschy
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