The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

Suíça importa número recorde de órgãos

A Suíça importou mais órgãos do que nunca
A Suíça importou mais órgãos do que nunca. Keystone-SDA

A Suíça realizou em 2025 o segundo maior número de transplantes de sua história, impulsionada por um volume recorde de órgãos importados de outros países.

Este conteúdo foi publicado em
3 minutos
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O número de pessoas que receberam transplantes na Suíça aumentou em 2025 graças a um recorde de órgãos importados do exterior.

Segundo o relatório anual da fundação SwisstransplantLink externo, 185 pessoas falecidas doaram órgãos no país no ano passado — duas a menos do que no recorde anterior.

A fundação também registrou uma queda significativa nas doações em vida de rins e fígados. O número desse tipo de doação caiu 16,5%, para 96 casos.

+Doação de órgãos: a difícil busca por compromisso

Apesar da leve redução no total de doadores, 643 pessoas receberam um ou mais órgãos em 2025. O número representa um aumento de cerca de 1% em relação ao ano anterior e corresponde ao segundo maior volume de transplantes já registrado na Suíça. Os transplantes de coração e pâncreas foram os que mais cresceram.

Órgãos importados bateram recorde

Segundo a organização responsável pela doação de órgãos, a troca internacional teve papel decisivo no aumento dos transplantes.

A Suíça importou 69 órgãos em 2025, um novo recorde. Isso significa que quase um em cada oito órgãos transplantados no país veio do exterior. Os pulmões foram os órgãos mais importados. Em contrapartida, a Suíça exportou 25 órgãos para outros países.

Mostrar mais

Ao longo de 2025, 2.109 pessoas estiveram na fila de espera por um órgão no país. Destas, 67 morreram antes de receber um transplante — uma queda de 10,7% em relação ao ano anterior. No fim do ano, 1.325 pessoas ainda aguardavam na lista.

Mudança nas regras de doação

Atualmente, a Suíça adota o chamado modelo de consentimento explícito para doação de órgãos. Isso significa que, se a pessoa falecida ou seus familiares não autorizarem expressamente a doação, os órgãos não podem ser utilizados.

Segundo a Swisstransplant, quando a vontade do falecido não é conhecida, a maioria das famílias acaba recusando a doação.

Mostrar mais
mulher lidando com órgão

Mostrar mais

Política suíça

Suíços aprovam transplantes, cinema e fronteiras

Este conteúdo foi publicado em Talvez a guerra na Ucrânia tenha influenciado a preocupação dos suíços com a segurança e a vida, e os resultados nas urnas deste domingo.

ler mais Suíços aprovam transplantes, cinema e fronteiras

Essa regra deve mudar em 2027. Em 2022, os eleitores suíços aprovaram uma proposta do governo e do Parlamento que estabelece o chamado sistema de objeção.

Com a mudança, toda pessoa será considerada doadora após a morte, a menos que tenha registrado oficialmente sua recusa. A nova regra deve entrar em vigor no terceiro trimestre de 2027.

Mostrar mais

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR