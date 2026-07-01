The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Notícias

Suíça lidera ranking mundial de riqueza média por adulto

Os suíços continuam a ser a população mais rica do mundo
Os suíços continuam a ser a população mais rica do mundo. Keystone-SDA

Cada adulto na Suíça possui, em média, um patrimônio equivalente a US$ 910 mil, o maior do mundo, segundo o relatório Global Wealth Report 2026, divulgado pelo UBS.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O relatório calcula que a riqueza média dos adultos suíços chega a US$ 910.382, colocando o país à frente dos Estados Unidos (US$ 696.277) e de Luxemburgo (US$ 654.732).

O UBS considera como patrimônio a soma dos ativos financeiros e bens materiais, como imóveis, descontadas as dívidas. O cálculo também inclui os ativos acumulados em fundos privados de pensão.

Na Suíça, cerca de 944 mil adultos são milionários em dólares, o equivalente a 13,1% da população adulta. Esse grupo concentra aproximadamente 69% de toda a riqueza privada do país.

Apesar da liderança em riqueza média, a Suíça ocupa apenas a oitava posição no ranking de riqueza mediana, com US$ 145.555 por adulto. Nesse indicador, que representa o ponto em que metade da população possui mais patrimônio e metade possui menos, Luxemburgo lidera, seguido por Bélgica e Austrália.

Entre 2000 e 2025, a riqueza média por adulto na Suíça cresceu pouco mais de 11% em termos reais. Já a riqueza mediana caiu quase 15% no mesmo período, indicando que o aumento da riqueza foi concentrado nas camadas mais ricas da população.

Mostrar mais
A woman in a fur coat holds a glass of wine

Mostrar mais

Demografia

Os suíços são ricos?

Este conteúdo foi publicado em A reputação da riqueza helvética é inabalável. Por anos consecutivos a Suíça liderou o ranking das nações mais ricas do globo, em termos de renda per capita. E há pouco, dois estudos realizados separadamente mostraram que o país está entre os dez com a maior quantidade de milionários.  Mas ser rico no papel é apenas uma parte…

ler mais Os suíços são ricos?

Riqueza global cresce no ritmo mais forte desde 2017

Em escala mundial, a riqueza privada aumentou 10,8% em 2025, o maior crescimento desde 2017. Em 2024, a alta havia sido de 4,6%, e em 2023, de 4,2%.

O avanço foi mais intenso na Europa, Oriente Médio e África (17,5%), seguida pelas Américas (8,5%) e pela região Ásia-Pacífico (5,9%). Segundo o UBS, parte dessa diferença se explica pela desvalorização do dólar americano frente a outras moedas.

Embora a riqueza média global tenha aumentado, a riqueza mediana caiu na maioria dos mercados analisados, mostrando que os ganhos foram distribuídos de forma desigual.

O número de milionários em dólares também cresceu cerca de 1,5% em 2025, com quase um milhão de novos milionários no mundo. Quase metade deles vive nos Estados Unidos.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR