Suíça lidera ranking mundial de riqueza média por adulto
Cada adulto na Suíça possui, em média, um patrimônio equivalente a US$ 910 mil, o maior do mundo, segundo o relatório Global Wealth Report 2026, divulgado pelo UBS.
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O relatório calcula que a riqueza média dos adultos suíços chega a US$ 910.382, colocando o país à frente dos Estados Unidos (US$ 696.277) e de Luxemburgo (US$ 654.732).
O UBS considera como patrimônio a soma dos ativos financeiros e bens materiais, como imóveis, descontadas as dívidas. O cálculo também inclui os ativos acumulados em fundos privados de pensão.
Na Suíça, cerca de 944 mil adultos são milionários em dólares, o equivalente a 13,1% da população adulta. Esse grupo concentra aproximadamente 69% de toda a riqueza privada do país.
Apesar da liderança em riqueza média, a Suíça ocupa apenas a oitava posição no ranking de riqueza mediana, com US$ 145.555 por adulto. Nesse indicador, que representa o ponto em que metade da população possui mais patrimônio e metade possui menos, Luxemburgo lidera, seguido por Bélgica e Austrália.
Entre 2000 e 2025, a riqueza média por adulto na Suíça cresceu pouco mais de 11% em termos reais. Já a riqueza mediana caiu quase 15% no mesmo período, indicando que o aumento da riqueza foi concentrado nas camadas mais ricas da população.
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Os suíços são ricos?
Riqueza global cresce no ritmo mais forte desde 2017
Em escala mundial, a riqueza privada aumentou 10,8% em 2025, o maior crescimento desde 2017. Em 2024, a alta havia sido de 4,6%, e em 2023, de 4,2%.
O avanço foi mais intenso na Europa, Oriente Médio e África (17,5%), seguida pelas Américas (8,5%) e pela região Ásia-Pacífico (5,9%). Segundo o UBS, parte dessa diferença se explica pela desvalorização do dólar americano frente a outras moedas.
Embora a riqueza média global tenha aumentado, a riqueza mediana caiu na maioria dos mercados analisados, mostrando que os ganhos foram distribuídos de forma desigual.
O número de milionários em dólares também cresceu cerca de 1,5% em 2025, com quase um milhão de novos milionários no mundo. Quase metade deles vive nos Estados Unidos.
Adaptação: Fernando Hirschy
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