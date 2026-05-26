Suíça registra primeiro calorão do ano, mas sem onda oficial de calor
Apesar das temperaturas acima de 30 °C durante o fim de semana de Pentecostes, a Suíça ainda não entrou oficialmente em uma onda de calor, segundo a MeteoSwiss.
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O primeiro grande calor do ano levou os termômetros acima dos 30 °C em várias regiões da Suíça durante o fim de semana de Pentecostes. Ainda assim, a onda de calor não foi considerada “oficial” pelas autoridades meteorológicas do país.
Segundo o Serviço Federal de Meteorologia e Climatologia da Suíça (MeteoSwiss), uma onda de calor só é declarada quando a temperatura média diária atinge pelo menos 25 °C durante três dias consecutivos. Quando o fenômeno dura no máximo dois dias, ele é classificado apenas como uma curta onda de calor.
O detalhe decisivo é justamente a média de temperatura ao longo de 24 horas — incluindo as horas mais frias da madrugada e da manhã. Mesmo com máximas acima dos 30 °C, os índices médios ficaram abaixo do limite oficial.
Em Basel-Binningen, por exemplo, os termômetros chegaram a 31 °C, mas a média diária foi de 22,9 °C. Em Sion, no cantão do Valais, a máxima atingiu 32,4 °C, enquanto a média ficou em 23 °C.
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Noites frescas aliviaram o impacto
De acordo com os meteorologistas, o resfriamento noturno é essencial para reduzir os efeitos do calor sobre o organismo. O principal problema para o corpo humano não é o pico de calor durante a tarde, mas sim noites abafadas e quentes, que impedem a recuperação do sistema cardiovascular.
Como as temperaturas caíram novamente durante a noite no fim de semana prolongado, o corpo conseguiu se recuperar melhor, evitando um estresse contínuo provocado pelo calor.
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Dias quentes chegaram mais cedo
Mesmo sem onda de calor oficial, o domingo de Pentecostes foi considerado um “dia quente” nas estatísticas meteorológicas suíças. Para essa classificação, basta que a temperatura ultrapasse os 30 °C em algum momento do dia.
Segundo a MeteoSwiss, o calor nesta época do ano é “excepcional, mas não recorde”. Em Basel-Binningen, o primeiro dia acima de 30 °C já havia sido registrado em 10 de maio de 1945. Em Sion, isso ocorreu em 1958.
Na média histórica, porém, o primeiro dia realmente quente do ano costuma ocorrer apenas em junho — normalmente em 7 de junho em Sion e em 9 de junho em Basel-Binningen.
Adaptação: Fernando Hirschy
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