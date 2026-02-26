The Swiss voice in the world since 1935
Suíça revê plano de inclusão após críticas

Conselho Federal quer prorrogar lei de inclusão após críticas generalizadas
Conselho Federal quer prorrogar lei de inclusão após críticas generalizadas Keystone-SDA

Após pressão de entidades e partidos, o governo suíço decidiu ampliar o alcance da Lei de Inclusão, mas descartou mudar a Constituição.

O governo suíço anunciou na quarta-feira (25) que a revisão da Lei de Inclusão passará a abranger todas as pessoas com deficiência, e não apenas aquelas que recebem benefícios do seguro-invalidez.

No mesmo dia, o Executivo aprovou a mensagem ao Parlamento sobre a contraproposta indireta à chamada “iniciativa de inclusão”.

A iniciativa popular defende que a igualdade das pessoas com deficiência seja garantida em todas as áreas da vida e em todos os níveis da legislação. O projeto também propõe a criação de novos direitos individuais a serem incorporados à Constituição.

O governo, no entanto, resiste a essa ampliação. Na mensagem que acompanha o projeto de lei, afirma que as questões levantadas devem continuar a ser tratadas principalmente por meio de legislações específicas, após análises detalhadas.

Agora, o tema segue para debate no Parlamento.

Adaptação: Fernando Hirschy

