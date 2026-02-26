Suíça revê plano de inclusão após críticas
Após pressão de entidades e partidos, o governo suíço decidiu ampliar o alcance da Lei de Inclusão, mas descartou mudar a Constituição.
O governo suíço anunciou na quarta-feira (25) que a revisão da Lei de Inclusão passará a abranger todas as pessoas com deficiência, e não apenas aquelas que recebem benefícios do seguro-invalidez.
No mesmo dia, o Executivo aprovou a mensagem ao Parlamento sobre a contraproposta indireta à chamada “iniciativa de inclusão”.
A iniciativa popular defende que a igualdade das pessoas com deficiência seja garantida em todas as áreas da vida e em todos os níveis da legislação. O projeto também propõe a criação de novos direitos individuais a serem incorporados à Constituição.
O governo, no entanto, resiste a essa ampliação. Na mensagem que acompanha o projeto de lei, afirma que as questões levantadas devem continuar a ser tratadas principalmente por meio de legislações específicas, após análises detalhadas.
Agora, o tema segue para debate no Parlamento.
Adaptação: Fernando Hirschy
