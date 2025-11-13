Suíços de áreas rurais têm pior qualidade de esperma

A qualidade do esperma dos rapazes na Suíça varia de acordo com o local onde vivem. Keystone-SDA

A qualidade do esperma dos rapazes na Suíça varia de acordo com o local onde vivem. Os homens das zonas rurais têm uma qualidade de esperma inferior à dos homens das cidades.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss men in rural regions have poorer sperm quality ler mais Swiss men in rural regions have poorer sperm quality

Deutsch de Schweizer Männer in ländlichen Regionen haben schlechtere Spermien original ler mais Schweizer Männer in ländlichen Regionen haben schlechtere Spermien

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

De acordo com a emissora pública suíça SRF, essa é a conclusão de um estudo publicado em setembro na revista especializada Human Reproduction.

Para o estudo, uma equipe de pesquisa da Universidade de Genebra e da Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) analisou amostras de esperma de 2.677 homens com idades entre 18 e 22 anos. Esses participantes foram recrutados entre 2005 e 2018 no âmbito do serviço militar obrigatório.

“Hotspot” perto de Aarau

A nova análise do esperma revelou padrões impressionantes: eles encontraram regiões com qualidade de esperma relativamente boa e regiões com qualidade de esperma ruim. Os pesquisadores se referem a elas como “hotspots” e “coldspots”.

Eles descobriram que existe uma região “coldspot” na parte centro-oeste da Suíça, onde a qualidade do esperma era particularmente baixa. Essa região fica entre Thun e Berna.

Mostrar mais

Mostrar mais Demografia Infertilidade na Suíça: o preço da procriação medicamente assistida Este conteúdo foi publicado em A infertilidade afeta cerca de um em cada sete casais na Suíça, mas o acesso à reprodução medicamente assistida (RMA) é dificultado pelo alto custo do tratamento e pela legislação restritiva. ler mais Infertilidade na Suíça: o preço da procriação medicamente assistida

Em contrapartida, os “hotspots”, onde a qualidade do esperma era particularmente alta, foram encontrados nas regiões centro-norte. É a região em torno de Aarau.

De acordo com o estudo, a região “coldspot” é caracterizada por uma proporção maior de terras agrícolas.

Os pesquisadores suspeitam que influências químicas da agricultura, como pesticidas, possam ter influência. No entanto, eles enfatizam no estudo que as relações causais não foram comprovadas. Portanto, não é possível afirmar se a agricultura é a causa.

Mostrar mais

Mostrar mais Política suíça Empresas de agrotóxicos ‘seriamente deficientes’ em direitos humanos, diz especialista da ONU Este conteúdo foi publicado em Uma tempestade se abateu sobre a indústria mundial de agrotóxicos no ano passado. Vários julgamentos multimilionários contra a Monsanto, agora de propriedade da Bayer, deixaram as empresas do agronegócio em estado de alerta e fizeram do herbicida glifosato um nome familiar. A conscientização pública na Suíça também está em ascensão após relatos de níveis excessivos… ler mais Empresas de agrotóxicos ‘seriamente deficientes’ em direitos humanos, diz especialista da ONU

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos