Suíços de áreas rurais têm pior qualidade de esperma
A qualidade do esperma dos rapazes na Suíça varia de acordo com o local onde vivem. Os homens das zonas rurais têm uma qualidade de esperma inferior à dos homens das cidades.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
De acordo com a emissora pública suíça SRF, essa é a conclusão de um estudo publicado em setembro na revista especializada Human Reproduction.
Para o estudo, uma equipe de pesquisa da Universidade de Genebra e da Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) analisou amostras de esperma de 2.677 homens com idades entre 18 e 22 anos. Esses participantes foram recrutados entre 2005 e 2018 no âmbito do serviço militar obrigatório.
“Hotspot” perto de Aarau
A nova análise do esperma revelou padrões impressionantes: eles encontraram regiões com qualidade de esperma relativamente boa e regiões com qualidade de esperma ruim. Os pesquisadores se referem a elas como “hotspots” e “coldspots”.
Eles descobriram que existe uma região “coldspot” na parte centro-oeste da Suíça, onde a qualidade do esperma era particularmente baixa. Essa região fica entre Thun e Berna.
Mostrar mais
Infertilidade na Suíça: o preço da procriação medicamente assistida
Em contrapartida, os “hotspots”, onde a qualidade do esperma era particularmente alta, foram encontrados nas regiões centro-norte. É a região em torno de Aarau.
De acordo com o estudo, a região “coldspot” é caracterizada por uma proporção maior de terras agrícolas.
Os pesquisadores suspeitam que influências químicas da agricultura, como pesticidas, possam ter influência. No entanto, eles enfatizam no estudo que as relações causais não foram comprovadas. Portanto, não é possível afirmar se a agricultura é a causa.
Mostrar mais
Empresas de agrotóxicos ‘seriamente deficientes’ em direitos humanos, diz especialista da ONU
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.