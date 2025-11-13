The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

Suíços de áreas rurais têm pior qualidade de esperma

imagem
A qualidade do esperma dos rapazes na Suíça varia de acordo com o local onde vivem. Keystone-SDA

A qualidade do esperma dos rapazes na Suíça varia de acordo com o local onde vivem. Os homens das zonas rurais têm uma qualidade de esperma inferior à dos homens das cidades.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

De acordo com a emissora pública suíça SRF, essa é a conclusão de um estudo publicado em setembro na revista especializada Human Reproduction.

Para o estudo, uma equipe de pesquisa da Universidade de Genebra e da Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) analisou amostras de esperma de 2.677 homens com idades entre 18 e 22 anos. Esses participantes foram recrutados entre 2005 e 2018 no âmbito do serviço militar obrigatório.

“Hotspot” perto de Aarau

A nova análise do esperma revelou padrões impressionantes: eles encontraram regiões com qualidade de esperma relativamente boa e regiões com qualidade de esperma ruim. Os pesquisadores se referem a elas como “hotspots” e “coldspots”.

Eles descobriram que existe uma região “coldspot” na parte centro-oeste da Suíça, onde a qualidade do esperma era particularmente baixa. Essa região fica entre Thun e Berna.

Mostrar mais
Uma mulher olhando um termômetro

Mostrar mais

Demografia

Infertilidade na Suíça: o preço da procriação medicamente assistida

Este conteúdo foi publicado em A infertilidade afeta cerca de um em cada sete casais na Suíça, mas o acesso à reprodução medicamente assistida (RMA) é dificultado pelo alto custo do tratamento e pela legislação restritiva.

ler mais Infertilidade na Suíça: o preço da procriação medicamente assistida

Em contrapartida, os “hotspots”, onde a qualidade do esperma era particularmente alta, foram encontrados nas regiões centro-norte. É a região em torno de Aarau.

De acordo com o estudo, a região “coldspot” é caracterizada por uma proporção maior de terras agrícolas.

Os pesquisadores suspeitam que influências químicas da agricultura, como pesticidas, possam ter influência. No entanto, eles enfatizam no estudo que as relações causais não foram comprovadas. Portanto, não é possível afirmar se a agricultura é a causa.

Mostrar mais
fields

Mostrar mais

Política suíça

Empresas de agrotóxicos ‘seriamente deficientes’ em direitos humanos, diz especialista da ONU

Este conteúdo foi publicado em Uma tempestade se abateu sobre a indústria mundial de agrotóxicos no ano passado. Vários julgamentos multimilionários contra a Monsanto, agora de propriedade da Bayer, deixaram as empresas do agronegócio em estado de alerta e fizeram do herbicida glifosato um nome familiar. A conscientização pública na Suíça também está em ascensão após relatos de níveis excessivos…

ler mais Empresas de agrotóxicos ‘seriamente deficientes’ em direitos humanos, diz especialista da ONU

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR