Suíços mudam hábitos de transporte com alta dos combustíveis
Com gasolina mais cara, cada vez mais suíços estão trocando o carro pelo transporte público, caminhadas e bicicletas, aponta uma pesquisa.
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Segundo o instituto Marketagent Schweiz, 42,1% dos entrevistados disseram usar mais o transporte público desde a disparada dos preços dos combustíveis. Outros 35,2% afirmaram caminhar com mais frequência.
A pesquisa, realizada com mil pessoas entre o fim de abril e meados de maio, mostra ainda que 23,6% passaram a usar mais bicicletas ou patinetes. Já 14,7% disseram trabalhar mais vezes de casa para economizar combustível.
A maioria dos entrevistados afirma temer que os preços elevados persistam e reconhece impactos diretos no orçamento familiar.
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Carro elétrico ainda não convence
Apesar disso, os veículos elétricos ainda não conquistaram a maioria dos suíços. Mais da metade dos entrevistados (56,9%) disse não pretender comprar um carro elétrico. Apenas 4,2% já fizeram a troca, enquanto 16,9% consideram a possibilidade.
Se fossem comprar um carro novo hoje, 32,6% escolheriam um híbrido. Os carros a gasolina aparecem logo atrás, com 31% das preferências, à frente dos elétricos, escolhidos por 26,1% dos entrevistados. O diesel segue em queda e interessa apenas 7,1%.
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Mesmo assim, a participação dos elétricos na frota suíça segue relativamente estável. Eles representam 21,7% dos novos registros de veículos no país, alta de apenas 1,2 ponto percentual.
Segundo uma análise da Swisscharge, abastecer um carro elétrico custa cerca de CHF 5,23 por 100 quilômetros, menos da metade do custo de um veículo a gasolina, estimado em CHF 11,08 para a mesma distância.
Adaptação: Fernando Hirschy
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