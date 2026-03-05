SWISS prolonga cancelamento de voos ao Oriente Médio e repatria 211 passageiros
A companhia aérea SWISS estendeu a suspensão de voos para Dubai e Tel Aviv devido à crise na região e realizou um voo especial para repatriar 211 passageiros de Omã para Zurique.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
A companhia aérea SWISS anunciou nesta quinta-feira que decidiu estender o cancelamento de voos para a região a fim de garantir a segurança de suas tripulações e passageiros.
Na terça-feira, a SWISS já havia suspendido os voos para Dubai até sexta-feira e os voos para Tel Aviv até domingo.
Mostrar mais
Suíços ficam presos no Oriente Médio após escalada militar e fechamento do espaço aéreo
Na manhã desta quinta-feira, um voo especial da SWISS decolou de Mascate, em Omã, com destino a Zurique. A aeronave deve pousar às 14h30. Segundo a companhia, há 211 passageiros a bordo — 206 adultos e cinco crianças.
Entre eles estão pessoas que já possuíam passagem da SWISS e não puderam viajar devido à situação atual, além de cidadãos suíços que haviam registrado junto ao Departamento Federal de Relações Exteriores que estavam viajando para Omã.
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.