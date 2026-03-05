The Swiss voice in the world since 1935
SWISS prolonga cancelamento de voos ao Oriente Médio e repatria 211 passageiros

A companhia aérea SWISS estendeu a suspensão de voos para Dubai e Tel Aviv devido à crise na região e realizou um voo especial para repatriar 211 passageiros de Omã para Zurique.

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A companhia aérea SWISS anunciou nesta quinta-feira que decidiu estender o cancelamento de voos para a região a fim de garantir a segurança de suas tripulações e passageiros.

Na terça-feira, a SWISS já havia suspendido os voos para Dubai até sexta-feira e os voos para Tel Aviv até domingo.

Na manhã desta quinta-feira, um voo especial da SWISS decolou de Mascate, em Omã, com destino a Zurique. A aeronave deve pousar às 14h30. Segundo a companhia, há 211 passageiros a bordo — 206 adultos e cinco crianças.

Entre eles estão pessoas que já possuíam passagem da SWISS e não puderam viajar devido à situação atual, além de cidadãos suíços que haviam registrado junto ao Departamento Federal de Relações Exteriores que estavam viajando para Omã.

Adaptação: Fernando Hirschy

Notícias

