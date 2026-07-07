Trabalhadores mais pobres perdem renda na Suíça, aponta estudo

A disparidade salarial na Suíça continua a aumentar. Keystone-SDA

Um estudo da Federação Suíça de Sindicatos aponta que, apesar do aumento da produtividade, os trabalhadores de baixa renda perderam poder de compra, enquanto os maiores salários continuaram a crescer.

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Os rendimentos dos trabalhadores com salários mais baixos diminuíram na Suíça, enquanto os dos profissionais mais bem remunerados continuaram a subir, segundo um estudo divulgado pela Federação Suíça de Sindicatos (SGB).

De acordo com a entidade, a principal razão é a estagnação dos salários médios, apesar do aumento da produtividade. A federação afirma que os ganhos gerados pelo crescimento da produtividade entre 2016 e 2025 foram destinados, em grande parte, a empregadores e acionistas.

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Em alguns casos, os trabalhadores sequer receberam reajustes salariais suficientes para compensar a inflação.

O estudo também destaca que a desigualdade salarial entre homens e mulheres continua elevada. Metade das mulheres recebe menos de CHF 5.000 por mês (cerca de R$ 34 mil), enquanto a renda mediana dos homens é de CHF 7.000 mensais (aproximadamente R$ 47,6 mil).

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Além disso, a análise aponta que os cortes de impostos promovidos por alguns cantões e o forte aumento dos prêmios do seguro-saúde reduziram ainda mais a renda disponível das famílias de baixa e média renda.

Adaptação: Fernando Hirschy

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