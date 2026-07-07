Trabalhadores mais pobres perdem renda na Suíça, aponta estudo
Um estudo da Federação Suíça de Sindicatos aponta que, apesar do aumento da produtividade, os trabalhadores de baixa renda perderam poder de compra, enquanto os maiores salários continuaram a crescer.
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Os rendimentos dos trabalhadores com salários mais baixos diminuíram na Suíça, enquanto os dos profissionais mais bem remunerados continuaram a subir, segundo um estudo divulgado pela Federação Suíça de Sindicatos (SGB).
De acordo com a entidade, a principal razão é a estagnação dos salários médios, apesar do aumento da produtividade. A federação afirma que os ganhos gerados pelo crescimento da produtividade entre 2016 e 2025 foram destinados, em grande parte, a empregadores e acionistas.
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Em alguns casos, os trabalhadores sequer receberam reajustes salariais suficientes para compensar a inflação.
O estudo também destaca que a desigualdade salarial entre homens e mulheres continua elevada. Metade das mulheres recebe menos de CHF 5.000 por mês (cerca de R$ 34 mil), enquanto a renda mediana dos homens é de CHF 7.000 mensais (aproximadamente R$ 47,6 mil).
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Além disso, a análise aponta que os cortes de impostos promovidos por alguns cantões e o forte aumento dos prêmios do seguro-saúde reduziram ainda mais a renda disponível das famílias de baixa e média renda.
Adaptação: Fernando Hirschy
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