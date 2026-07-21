Zurique age para impedir nova Cracolândia no centro da cidade
A cidade de Zurique intensificou o policiamento em áreas onde aumentaram o consumo e o tráfico de drogas, especialmente de crack, para impedir a formação de uma nova cena aberta de usuários.
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O consumo e o tráfico de drogas em espaços públicos levaram a prefeitura de Zurique a reforçar a presença policial em pontos considerados críticos da cidade. Entre as áreas monitoradas estão o parque Bäckeranlage, a região de Kasernenareal, a plataforma 3 da estação central, Gessnerallee e Schanzengraben.
Há cerca de um mês, esses locais passaram a ser tratados como “zonas críticas”. A polícia aumentou o número de patrulhas, realiza mais abordagens e verificações de identidade e pode determinar a saída de pessoas que perturbem a ordem pública. As autoridades afirmam que o consumo e o tráfico de drogas em locais públicos não serão tolerados.
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Além da repressão, a prefeitura aposta em ações de prevenção. Durante o verão, eventos culturais e comunitários estão sendo organizados no parque Bäckeranlage para atrair diferentes públicos e revitalizar o espaço. A cidade também reforçou a limpeza, a manutenção e mantém equipes de aconselhamento e prevenção voltadas principalmente para jovens e usuários de múltiplas drogas.
Segundo o governo municipal, o objetivo é impedir que Zurique volte a ter uma cena aberta de drogas, problema que marcou a cidade nas décadas de 1980 e 1990.
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Os três centros de acolhimento para usuários de drogas existentes em Zurique operam atualmente no limite da capacidade, impulsionados principalmente pelo aumento do consumo de crack e freebase. Nesses locais, os dependentes podem consumir as substâncias em ambiente supervisionado e recebem cachimbos fornecidos pela prefeitura.
A cidade também mantém um centro específico para usuários vindos de outros municípios, oferecendo apoio e encaminhamento para suas cidades de origem. Estima-se que cerca de metade dos aproximadamente 400 usuários de crack presentes no centro de Zurique não sejam moradores da cidade.
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O crack começou a se espalhar pela região do Bäckeranlage há cerca de três anos, após o fechamento de um centro de acolhimento em Kasernenareal. Desde então, moradores têm pressionado por medidas mais rigorosas. No entanto, propostas do Partido do Povo Suíço (SVP) para endurecer a fiscalização e expulsar usuários de crack e freebase não conseguiram aprovação no Parlamento municipal.
Adaptação: Fernando Hirschy
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