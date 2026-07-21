Zurique age para impedir nova Cracolândia no centro da cidade

O consumo de drogas à vista de todos no centro da cidade de Zurique só aumenta. Keystone-SDA

A cidade de Zurique intensificou o policiamento em áreas onde aumentaram o consumo e o tráfico de drogas, especialmente de crack, para impedir a formação de uma nova cena aberta de usuários.

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O consumo e o tráfico de drogas em espaços públicos levaram a prefeitura de Zurique a reforçar a presença policial em pontos considerados críticos da cidade. Entre as áreas monitoradas estão o parque Bäckeranlage, a região de Kasernenareal, a plataforma 3 da estação central, Gessnerallee e Schanzengraben.

Há cerca de um mês, esses locais passaram a ser tratados como “zonas críticas”. A polícia aumentou o número de patrulhas, realiza mais abordagens e verificações de identidade e pode determinar a saída de pessoas que perturbem a ordem pública. As autoridades afirmam que o consumo e o tráfico de drogas em locais públicos não serão tolerados.

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Cidade tenta evitar nova cena aberta

Além da repressão, a prefeitura aposta em ações de prevenção. Durante o verão, eventos culturais e comunitários estão sendo organizados no parque Bäckeranlage para atrair diferentes públicos e revitalizar o espaço. A cidade também reforçou a limpeza, a manutenção e mantém equipes de aconselhamento e prevenção voltadas principalmente para jovens e usuários de múltiplas drogas.

Segundo o governo municipal, o objetivo é impedir que Zurique volte a ter uma cena aberta de drogas, problema que marcou a cidade nas décadas de 1980 e 1990.

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Centros de acolhimento estão lotados

Os três centros de acolhimento para usuários de drogas existentes em Zurique operam atualmente no limite da capacidade, impulsionados principalmente pelo aumento do consumo de crack e freebase. Nesses locais, os dependentes podem consumir as substâncias em ambiente supervisionado e recebem cachimbos fornecidos pela prefeitura.

A cidade também mantém um centro específico para usuários vindos de outros municípios, oferecendo apoio e encaminhamento para suas cidades de origem. Estima-se que cerca de metade dos aproximadamente 400 usuários de crack presentes no centro de Zurique não sejam moradores da cidade.

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O crack começou a se espalhar pela região do Bäckeranlage há cerca de três anos, após o fechamento de um centro de acolhimento em Kasernenareal. Desde então, moradores têm pressionado por medidas mais rigorosas. No entanto, propostas do Partido do Povo Suíço (SVP) para endurecer a fiscalização e expulsar usuários de crack e freebase não conseguiram aprovação no Parlamento municipal.

Adaptação: Fernando Hirschy

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