Vazamento de petróleo paralisa grande parte do Porto de Antuérpia

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O tráfego marítimo ficou paralisado nesta sexta-feira (10) em boa parte do porto belga de Antuérpia — o segundo maior terminal de carga da Europa e um dos maiores do mundo — devido a um vazamento de petróleo, informou sua administração.

O derramamento, ocorrido na noite de quinta-feira durante uma operação de reabastecimento de um navio, foi contido. No entanto, a contaminação se espalhou pelo rio Escalda, de acordo com uma nota do Porto Antuérpia-Bruges.

A navegação foi suspensa do mar aberto ao terminal e várias eclusas tiveram de ser fechadas, observou a mesma fonte.

Isso bloqueou o acesso de navios e cargueiros que transitavam pelo rio Escalda. Dezenas ficaram retidos em ambos os sentidos da navegação, segundo a imprensa belga.

Segundo um porta-voz do Porto de Antuérpia-Bruges, apenas a área de acesso ao canal Albert, na parte sul do porto, permaneceu aberta ao tráfego.

Até o meio-dia local desta sexta-feira, a quantidade de petróleo derramado ainda não havia sido divulgada.

“Esperamos que o porto esteja plenamente operacional dentro de 24 horas”, afirmou um porta-voz da empresa.

A administração portuária expressou seu “pesar” pelo incidente e por seu potencial impacto “em áreas naturais vulneráveis ao longo do Escalda”.

“Estamos fazendo o possível para minimizar os danos operacionais e ambientais”, enfatizou.

A transportadora marítima MSC confirmou que um de seus navios está envolvido no incidente, mas recusou-se a fornecer detalhes.

“Nossa prioridade é a segurança”, disse à AFP uma porta-voz da MSC na Bélgica. Ela acrescentou que a empresa está focada em proteger “a tripulação, o terminal e a natureza”.

O imenso Porto de Antuérpia, com dezenas de quilômetros de cais, é o segundo terminal de carga mais movimentado da Europa, atrás apenas do Porto de Roterdã, nos Países Baixos. É considerado um dos pilares econômicos da Bélgica.

Um total de 20.236 navios transitaram pelo Porto de Antuérpia no ano passado.

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