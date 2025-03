Vazamento de petróleo provoca emergência ambiental no Equador

Um vazamento de petróleo atingiu um rio na província equatoriana de Esmeraldas (noroeste) e obrigou o governo a decretar emergência ambiental na noite de sexta-feira (14) devido aos “danos sem precedentes”.

Os danos em um oleoduto, aparentemente causados por um deslizamento de terra, contaminaram um rio de que tem o mesmo nome da região de fronteira com a Colômbia.

Imagens captadas por um repórter da AFP mostram como a água mudou de cor em alguns trechos em Cube, uma aldeia pertencente ao cantão (município) de Quinindé, onde ocorreu o acidente.

Moradores tentam deter o fluxo construindo diques e canais de terra com escavadeiras.

“Fomos afetados pelo derramamento porque o arraste que o rio teve é de muitos quilômetros, o lodo que se forma com o petróleo penetrou em todas as encostas”, disse Fernando Gándara, um camponês.

“Tenho alguns hectares de cacau afetados que foram queimados”, lamentou.

O Comitê de Operações de Emergência (COE) da capital da província, também chamada Esmeraldas, decretou a emergência ambiental devido à contaminação da água que desce de Quinindé.

Vilko Villacís, prefeito da cidade com mais de 200 mil habitantes, afirmou que o vazamento está causando danos “sem precedentes”. A prefeitura suspendeu o bombeamento do rio que abastece o sistema de água potável e pediu à população que racionasse o uso de água.

Na sexta-feira, a estatal Petroecuador disse que havia ativado um plano para lidar com a emergência no oleoduto, que faz parte do Sistema de Oleoduto Transequatoriano (SOTE), que transporta petróleo bruto da Amazônia. A empresa ainda não estimou o volume de petróleo derramado.

O Equador produziu 475 mil barris de petróleo por dia em 2024, dos quais 72% foram exportados.

O estatal Sistema de Oleoduto Transequatoriano, é o oleoduto mais utilizado no país e tem capacidade para transportar 360 mil bd em 497,7 quilômetros que se estendem pela Amazônia, Serra e Costa do Pacífico.

