Veleiros que saíram do México com ajuda para Cuba ‘passaram com segurança’, diz EUA

afp_tickers

2 minutos

Dois veleiros que levavam ajuda do México para Cuba e que tinham sido dados como desaparecidos “passaram com segurança” até a ilha, informou a Guarda-costeira dos Estados Unidos nesta sexta-feira (27).

“A Guarda-costeira dos Estados Unidos recebeu hoje, às 10h36 (11h36 de Brasília) um informe de que as duas embarcações passaram com segurança até Cuba”, declarou à AFP um porta-voz desta força militar em um comunicado.

A Guarda-costeira não participou dos trabalhos de buscas dos barcos que, segundo os organizadores do comboio humanitário, levam nove tripulantes de diferentes nacionalidades.

Em janeiro, o presidente americano, Donald Trump, impôs um bloqueio petrolífero de fato a Cuba, o que agravou a crise energética e econômica na ilha caribenha.

Desde a semana passada, ativistas de diversos países partem do México a bordo de embarcações carregadas com alimentos e outras provisões para ajudar a população cubana.

Na quinta-feira, a Marinha mexicana lançou uma operação para descobrir o paradeiro dos dois barcos, que zarparam na última sexta-feira da Ilha Mulheres (sudeste do México) e com os quais perdeu contato.

Os veleiros tinham previsto chegar a Havana entre a terça e a quarta-feira desta semana, segundo informações compiladas pela Marinha mexicana.

Um porta-voz do comboio ‘Nuestra América’ disse anteriormente à AFP que “os capitães e as tripulações são navegadores experientes, e ambas as embarcações estão equipadas com sistemas de segurança e sinalização adequados”.

A Marinha mexicana não informou nem a identidade, nem as nacionalidades dos tripulantes.

– Profunda crise em Cuba –

Cuba enfrenta uma profunda crise agravada pela suspensão do fornecimento de petróleo da Venezuela após a captura do presidente deposto, Nicolás Maduro, em uma operação das forças dos EUA em 3 de janeiro.

A ONU está em negociações com Washington para permitir a entrada de combustível para fins humanitários.

O governo de Cuba impôs medidas emergenciais para poupar combustível, incluindo um rigoroso racionamento.

jla/cjc/meb/dbh/aa/jc/fp/mvv