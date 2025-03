Vendas da Tesla registram queda expressiva na Europa

As vendas de carros elétricos da Tesla na União Europeia (UE) registraram uma queda de 49% em janeiro-fevereiro na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo os dados divulgados nesta terça-feira (25) pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Afetada pela espera de uma linha de novos modelos e pela reputação de seu proprietário Elon Musk, a Tesla registrou queda de 49% nas vendas dos dois primeiros meses do ano na região, com 19.046 veículos e 1,1% de participação de mercado.

As vendas de veículos elétricos, a especialidade da marca americana, no entanto, progrediram 28,4% em seu conjunto no mesmo período na UE, alcançando 255.489 veículos e 15,2% do mercado.

Somente em fevereiro, as vendas caíram 47,1% para a Tesla, mas com uma participação de mercado levemente melhor de 1,4%, quase o mesmo nível da Jeep, e menor que a participação da chinesa SAIC, com seus híbridos e elétricos vendidos sob a marca MG.

Musk está pagando o preço por sua aliança com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O bilionário foi nomeado para liderar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), que está implementando um corte drástico nos gastos federais com demissões em larga escala.

“Muita gente não está alinhada com suas posições”, comentou à AFP Matthieu Noël, analista da Roland Berger. “Mas ainda é difícil dizer neste momento se isto provoca um impacto real na marca ou se é temporário”, acrescentou.

Ao mesmo tempo, a marca pioneira em veículos elétricos tem uma linha envelhecida de modelos e enfrenta uma avalanche de novos modelos dos concorrentes.

A Tesla, que contribuiu para criar o mercado de veículos elétricos, “já não se posiciona entre os melhores produtos”, afirma Noël. Os problemas de confiabilidade e o recall em massa do Cybertruck também podem ter influenciado, segundo o analista.

– Híbridos –

A ACEA também destacou que os modelos híbridos (com um motor elétrico e uma bateria que não se conecta) estão ganhando cada vez mais espaço no mercado europeu.

Os modelos híbridos representaram 35,2% das vendas durante os dois primeiros meses do ano (+18,7% em um ano), à frente dos modelos a gasolina (29,1% do mercado, -20,5%).

Em geral, o mercado automobilístico continua em um momento frágil, com menos de 1,7 milhão de veículos vendidos desde o início do ano na UE (-3% em um ano), e quedas significativas na Alemanha e na Itália.

A Stelantis, número dois da região, ficou abaixo dos 300.000 veículos, com 16,9% de participação de mercado em janeiro-fevereiro (-17,1% em um ano).

A líder na UE, Volkswagen, por sua vez, recuperou participação de mercado (27,3%, +4,8%).

