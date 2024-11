Venezuela acusa Brasil de tentar ‘enganar’ a comunidade internacional

O governo venezuelano acusou o Brasil, neste sábado (2), de tentar “enganar” a comunidade internacional, um dia depois de o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciar o “tom ofensivo” de Caracas em meio às crescentes tensões diplomáticas entre os dois países.

Segundo um comunicado divulgado pelo chanceler venezuelano, Yván Gil, o Itamaraty “tenta enganar a comunidade internacional, fazendo-se passar por vítimas em uma situação em que claramente agiram no caráter de algozes”.

“O Itamaraty empreendeu uma agressão descarada e grosseira contra o Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, de instituições e poderes públicos”, acrescentou o texto.

As tensões bilaterais escalaram após o veto do Brasil à entrada da Venezuela no Brics, bloco de economias emergentes, e aos questionamentos do governo brasileiro sobre a reeleição de Maduro para um terceiro mandato de seis anos (2025-2031), em meio a denúncias de fraude da oposição.

“O governo brasileiro constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais”, manifestou-se o ministério das Relações Exteriores brasileiro em nota publicada na sexta-feira.

O governo Lula tem se negado a reconhecer Maduro como vencedor das eleições de 28 de julho passado caso não seja publicado um escrutínio detalhado do pleito. A oposição reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia.

As tensões se intensificaram ainda mais após o veto brasileiro ao acesso da Venezuela ao Brics na semana passada, durante a cúpula do bloco em Kazan, na Rússia.

Como consequência, o governo venezuelano chamou para consultas seu embaixador em Brasília e convocou o encarregado de negócios do Brasil em Caracas.

Maduro acusou o Itamaraty de “conspirar contra a Venezuela”, embora tenha evitado responsabilizar diretamente o presidente Lula pelo veto no Brics.

No entanto, em um sinal de aumento das tensões, a Polícia Nacional da Venezuela (PNB) publicou na quinta-feira no Instagram a imagem da silhueta de um rosto que se assemelha ao de Lula com uma bandeira do Brasil, acompanhados da legenda: “Quem se mete com a Venezuela se dá mal”.

A PNB é subordinada ao ministro do Interior, Diosdado Cabello, da ala mais linha-dura do chavismo.

O comunicado do chanceler Gil, que não menciona Lula, exortou o Itamaraty a “desistir de se intrometer em temas que só competem aos venezuelanos”.

