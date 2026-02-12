Venezuela adia aprovação de histórica lei de anistia

O Parlamento da Venezuela adiou nesta quinta-feira (12) o debate final para a aprovação de uma anistia geral para os presos políticos no país, ao não chegar a um acordo sobre um artigo que impacta o alcance da lei.

Espera-se que essa legislação se traduza na liberdade plena de centenas de detidos, um clamor que foi ouvido na primeira grande manifestação opositora desde a queda de Nicolás Maduro, que reuniu milhares de pessoas em Caracas ao grito de “não temos medo”.

A anistia é uma iniciativa de Delcy Rodríguez, que era vice-presidente de Maduro e assumiu o poder interinamente após a captura do mandatário em uma incursão militar americana em 3 de janeiro.

O debate travou no artigo 7, que indica que a anistia abrange “toda pessoa que se encontre ou possa ser processada ou condenada por delitos ou infrações ocorridos” em 27 anos do chavismo. A oposição contestou o trecho final da redação que exige que a pessoa “esteja à disposição da Justiça ou se coloque à disposição da Justiça”.

– “Não podemos confiar” –

A deputada opositora Nora Bracho explicou que a proposta do partido governista implica “que a pessoa vá e se apresente aos tribunais para então dar a causa como encerrada. E isso não é necessário de maneira alguma”, defendendo que seja um processo automático.

“Não se pode conceder anistia a alguém que desconhece ou que não cometeu nenhum delito”, argumentou, por sua vez, a deputada governista Iris Varela. “Quem não cometeu nenhum delito não tem por que pedir anistia”.

“Aqui parece que alguém quer amparar que essas pessoas nem sequer reconheçam os delitos que cometeram”, acrescentou.

A ONG Foro Penal contabiliza mais de 600 pessoas ainda detidas por razões políticas na Venezuela. A maioria delas defende sua inocência.

A oposição pediu para adiar o debate do artigo questionado e avançar com a lei, mas o governo propôs postergar a discussão “com o objetivo de manter e ver o clima necessário de conciliação e consenso”, indicou o deputado Jorge Arreaza, responsável pela redação do texto.

“Como não há independência de poderes (…) não podemos nos colocar à disposição da Justiça em qualquer circunstância nem podemos confiar que esse julgamento não esteja manipulado”, explicou à AFP a advogada Jackeline Sandoval.

A próxima sessão legislativa está prevista para a próxima quinta-feira.

– “Que sejam todos!” –

A sessão parlamentar coincide com uma manifestação de milhares de pessoas convocada pelo movimento estudantil pelo Dia da Juventude. É a primeira grande mobilização da oposição desde a queda de Maduro.

“Anistia já”, lia-se em um cartaz exibido na entrada da Universidade Central da Venezuela (UCV), a maior do país, onde se concentrou a manifestação opositora.

“Não temos medo!”, gritavam os manifestantes após meses de um silêncio imposto pela repressão. Apenas os protestos que se seguiram à questionada reeleição de Maduro em 2024 levaram mais de 2.000 pessoas à prisão.

Rodríguez, que governa sob pressão do presidente Donald Trump, iniciou um processo de libertações poucos dias após assumir o poder e ordenou também o fechamento do Helicoide. A oposição e ativistas de direitos humanos apontam essa temida prisão como um centro de tortura.

“Nem um, nem dois, que sejam todos!”, gritaram os manifestantes na UCV em seu pedido de liberdade para os presos políticos.

“Passamos muito tempo na clandestinidade, calados, em silêncio por tudo o que a Venezuela viveu com a repressão”, disse à AFP Dannalice Anza, estudante de 26 anos. “Hoje nos levantamos, nos unificamos e nos convocamos todos para exigir cada uma das reivindicações necessárias para este país”.

– “Prisioneiro de guerra” –

O partido governista também convocou uma marcha que igualmente reuniu milhares de pessoas. Entre suas exigências está a liberdade de Maduro e de sua esposa Cilia Flores, ambos detidos em Nova York, onde enfrentam acusações de narcotráfico.

“Temos um presidente constitucional que, até hoje, é um prisioneiro de guerra”, queixou-se à AFP Yoiser Sánchez, fisioterapeuta de 31 anos, durante a manifestação.

Em um palco, foi projetada uma mensagem da presidente Rodríguez após uma visita, mais cedo, às instalações da petrolífera Chevron com o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright.

O secretário está na Venezuela para uma visita histórica na qual previu o fim do embargo petrolífero, em vigor desde 2019.

“Acabamos de concluir uma agenda muito intensa” com Wright. “Senti muito orgulho (…) de poder mostrar a verdade da Venezuela”, assegurou Rodríguez em sua mensagem.

