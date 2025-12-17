Venezuela afirma que exportações de petróleo continuam ‘normalmente’ após bloqueio de Trump

A Venezuela afirmou, nesta quarta-feira (17), que suas exportações de petróleo ocorrem “normalmente” após o anúncio do presidente americano, Donald Trump, sobre o bloqueio a todos os “petroleiros sancionados” que entram ou saem do país.

A estatal petrolífera PDVSA declarou em um comunicado à imprensa que “as operações de exportação de petróleo e derivados estão ocorrendo normalmente. Os petroleiros envolvidos nas operações da PDVSA continuam navegando com pleno seguro, suporte técnico e garantias operacionais”.

“Nenhuma destas agressões conseguiu abalar a capacidade operacional ou a determinação da força de trabalho da PDVSA”, garantiu a empresa.

A Venezuela classificou como “irracional” e uma “ameaça grotesca” a ordem de Trump de bloquear embarcações sancionadas que transportam petróleo dentro e fora do país, uma nova medida de pressão sobre o governo de Nicolás Maduro.

Nesta quarta-feira, as Forças Armadas venezuelanas também condenaram as “ameaças arrogantes” do presidente americano.

“Dizemos ao governo americano e ao seu presidente que suas ameaças grosseiras e arrogantes não nos intimidam”, declarou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, ao ler um comunicado da instituição militar.

“A dignidade desta pátria não se negocia nem se intimida diante de absolutamente ninguém”, acrescentou.

Trump ordenou, em agosto, uma mobilização militar no Caribe e no Pacífico sob o argumento de combater o narcotráfico. Caracas denuncia que estas manobras na realidade buscam derrubar Maduro para se apropriar do petróleo venezuelano.

Militares americanos apreenderam, em 10 de dezembro, um navio-tanque que estava sancionado pelo Departamento do Tesouro americano e que havia zarpado da Venezuela carregado de petróleo.

Os Estados Unidos ficaram com a embarcação e o petróleo, ação que o governo de Maduro qualificou como um “roubo descarado”.

