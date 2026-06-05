The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Venezuela esvazia temida prisão El Helicoide e transfere detentos

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

O centro de detenção El Helicoide, símbolo de tortura na Venezuela, ficou praticamente vazio na quinta-feira (4) após os detentos ali mantidos serem transferidos para várias outras prisões pelo país. 

O El Helicoide é uma joia arquitetônica que, na década de 1950, deveria ter sido um shopping center, mas acabou se tornando uma prisão; suas paredes testemunharam tortura e sofrimento, especialmente por presos políticos. 

O fechamento dessa instalação sombria não impediu que as famílias dos presos denunciassem a falta de transparência no processo e lamentassem a transferência dos detentos para prisões distantes, o que dificulta as visitas. 

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou na terça-feira que a “infame prisão El Helicoide foi fechada”, embora ainda houvesse pessoas sendo mantidas no local. 

Uma série de transferências de presos teve início na quarta-feira, confirmaram familiares à AFP, mas as autoridades não forneceram informações sobre a realocação dos detentos, o que gerou incerteza entre as famílias e organizações de direitos humanos devido à falta de informações oficiais.

No entanto, o deputado governista Jorge Arreaza, que preside a comissão parlamentar responsável por supervisionar o processo de anistia, questionou as críticas relacionadas às transferências de presos. 

“A campanha contra El Helicoide foi feroz: o pior ‘centro de tortura’ desde a Idade da Pedra. Medidas estão sendo tomadas para fechá-lo e transformá-lo. Como consequência inevitável, os detentos são transferidos para outros centros de detenção. Mesmo assim, fazem escândalo. Quem consegue entendê-los?”, escreveu Arreaza no X.

– “Totalmente vazio” –

Segundo relatos, o local foi deixado “totalmente vazio; não restaram nem prisioneiros detidos por outros delitos nem presos políticos”, disse à AFP Andreína Baduel, do Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos (Clippve). 

A ativista é filha do general Raúl Baduel, que foi ministro da Defesa durante o governo de Hugo Chávez (1999–2013) e morreu nessa prisão em 2021. 

Durante a noite, o grupo retornou a El Helicoide para realizar uma vigília, como vem fazendo há 147 dias, a fim de exigir a libertação dos presos políticos. 

“Continuamos insistindo: não há razão para que esses indivíduos estejam detidos, muito menos para que suas famílias sejam submetidas à incerteza de não saber como eles estão”, afirmou o comitê na rede social X. 

A presidente interina, Delcy Rodríguez, anunciou o fechamento da prisão em janeiro, semanas após a captura de Nicolás Maduro durante uma incursão dos EUA que incluiu bombardeios a Caracas e cidades vizinhas.

A área ao redor da prisão parecia tranquila durante o dia. Um dos agentes que faziam a guarda do local disse a um jornalista da AFP que “não sobrou ninguém” lá dentro. 

Na quarta-feira, familiares reunidos do lado de fora de El Helicoide foram tomados pelo choro e desespero, sem conseguir obter informações sobre o paradeiro de seus entes queridos enquanto enfrentavam uma barreira de agentes uniformizados. 

O Observatório Venezuelano de Prisões (OVP) expressou preocupação com a falta de informações sobre as transferências, ressaltando que “as autoridades não divulgaram uma lista oficial”. A ONG informou que havia mais de 70 presos em El Helicoide. 

O ex-deputado Renzo Prieto, que passou quatro anos e 23 dias em El Helicoide, disse à AFP que, além do fechamento dessa prisão e de “outros centros de tortura”, é fundamental que “o Estado mude sua política repressiva”. 

“Caso contrário, é apenas um teatro”, observou ele, lembrando como, durante o tempo em que esteve lá, viu pessoas dormindo nas escadas e “com ratos que, às vezes, mordiscavam os dedos de seus pés”.

mbj-bc/lp/nn/cr/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR