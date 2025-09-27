Venezuela mantém mobilização diante de destacamento militar dos EUA

Uma simulação para conflitos armados ou desastres naturais convocada para o sábado (27) e a preparação para um estado de exceção: o governo da Venezuela continua se mobilizando diante do que considera “ameaças” dos Estados Unidos, com seus navios de guerra no Caribe.

Há um mês, o governo de Donald Trump aumentou a pressão sobre Caracas ao enviar oito navios e um submarino para o Mar do Caribe, onde assegura ter destruído três embarcações de supostos traficantes de drogas procedentes da Venezuela, deixando 14 mortos.

Trump rejeitou um convite ao diálogo do presidente venezuelano Nicolás Maduro, a quem acusa de liderar um suposto cartel de traficantes de drogas.

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, disse nesta sexta-feira (26), ao representar Maduro perante a Assembleia Geral da ONU, que a operação militar dos Estados Unidos no Caribe “viola” a carta das Nações Unidas.

Gil denunciou na ONU “uma ameaça militar absolutamente ilegal e totalmente imoral que viola a Carta da ONU, os direitos da Venezuela como Estado soberano e, inclusive, as próprias leis dos Estados Unidos”.

Nesta sexta-feira, Kamla Persad-Bissessar, a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, país situado em frente ao litoral venezuelano, respaldou novamente o destacamento militar americano, desta vez na Assembleia Geral da ONU.

“Trinidad e Tobago agradece especialmente a presença militar americana no sul do Caribe”, disse. Kamla classificou os cartéis de “malévolos” e os responsabilizou pela “destruição social”.

– ‘Preparação do povo’ –

Maduro convocou para o sábado, a partir das 9h locais (10h em Brasília), uma simulação para a “preparação do povo diante de catástrofes naturais ou de qualquer conflito armado que possa haver”, ao aludir às “ameaças” dos Estados Unidos.

A convocação ocorre após os fortes terremotos registrados entre quarta-feira e a madrugada de quinta, que não deixaram vítimas, mas provocaram alarde em cidades do leste do país, cujos moradores estão pouco acostumados com esse fenômeno.

A mobilização de sábado se soma ao recrutamento de voluntários para a Milícia, um braço das Forças Armadas integrado por civis. Também foram convocados exercícios militares em quartéis e jornadas de treinamento militar nas comunidades.

Na terça-feira, Maduro exibiu uma pasta vermelha na qual se lia: “Decreto pelo qual se declara o estado de emergência em todo o território nacional.”

Hoje, o líder venezuelano afirmou que o decreto de “comoção exterior” já está pronto e irá para consulta. Acrescentou que é um “instrumento constitucional” que tem em suas mãos “para o caso de a pátria ser agredida militarmente”.

A legislação venezuelana indica que “poderá ser decretado o estado de comoção exterior em caso de conflito externo, que ponha seriamente em perigo a segurança da Nação, de seus cidadãos e cidadãs, ou de suas instituições”.

Uma vez decretado, “serão tomadas todas as medidas que se estimem convenientes, a fim de defender e assegurar os interesses, objetivos nacionais e a sobrevivência da República”.

– Dentro da Venezuela –

Nesta sexta-feira, a emissora NBC News garantiu ter recebido confirmação de que “responsáveis militares americanos estão elaborando opções para atacar os traficantes de droga dentro da Venezuela”.

“Os ataques dentro das fronteiras deste país poderiam começar potencialmente em poucas semanas”, informaram quatro fontes à NBC News.

Segundo o meio de comunicação americano, esses ataques “representariam outra escalada na campanha militar da administração Trump contra a Venezuela e Nicolás Maduro”.

Na quinta-feira, a Venezuela recebeu o apoio do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que “condenou” a presença militar americana no Caribe.

A Venezuela é “o país com a maior reserva de petróleo do mundo” e “é isso que os governantes norte-americanos estão buscando, o capital norte-americano: se apoderar do petróleo venezuelano”, disse Ortega em um discurso em Manágua.

“Roubar o petróleo do povo venezuelano, inventando que a cocaína chega, sai, desses países do sul e que depois é consumida nos Estados Unidos”, acrescentou o líder sandinista em um evento televisionado e transmitida pelos meios de comunicação oficiais.

Na terça-feira, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu, da tribuna da Assembleia Geral da ONU, que um “processo penal” seja aberto contra Donald Trump após os ataques às embarcações venezuelanas que supostamente transportavam drogas.

