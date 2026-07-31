Venezuela retoma resgate de corpos em prédio demolido após terremotos

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Socorristas retomaram nesta sexta-feira (31) o resgate de corpos dos escombros de um prédio demolido no “marco zero” dos terremotos na Venezuela, onde autoridades começaram ontem a implodir estruturas que sofreram danos graves.

Os tremores que atingiram no mês passado o norte do país causaram destruição principalmente no estado de La Guaira, a cerca de 30 km de Caracas. Mais de 5.500 pessoas morreram na tragédia, que derrubou 190 prédios e afetou outros 856, segundo dados oficiais.

Uma retroescavadeira removia hoje as placas de concreto que ficaram empilhadas ontem após a demolição controlada de um prédio de 12 andares em Catia La Mar, La Guaira. “Era impossível removê-los manualmente. Eram necessárias máquinas e demolição”, disse à AFP Henley Pinto, que estava em busca de quatro pessoas soterradas.

Os dois primeiros andares do prédio desabaram e a estrutura ficou inclinada, o que aumentava o risco dos trabalhos de resgate. “O prédio ficou em um ângulo totalmente de risco para toda a comunidade”, descreveu um bombeiro. “Agora começa a fase de resgate de corpos, mas com a área segura para todos os socorristas”, explicou.

O último balanço oficial, divulgado na semana passada, é de 5.546 mortos, mas voluntários e socorristas removem corpos dos escombros diariamente.

Três torres de um conjunto habitacional nessa área de Catia La Mar desabaram totalmente, e as outras três caíram parcialmente e ficaram inclinadas. Após a demolição de uma delas ontem, as outras duas terão o mesmo destino, segundo os bombeiros.

Henley Pinto pedia há dias a implosão do prédio, acordada com autoridades. “Eles nos explicaram como seria o processo de demolição. Não é simplesmente uma questão de colocar explosivos e detoná-los, eles sabem onde posicionar os explosivos para que caiam de uma determinada maneira.”

Alguns moradores temem que as implosões destruam os corpos que restam. “Meu pai está no primeiro andar. Derrubar a torre vai tornar mais difícil encontrá-lo”, lamentou a dona de casa Kimberly Roa, 27.

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