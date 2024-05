Verstappen iguala recorde de Senna de oito pole positions seguidas

Por Alan Baldwin

ÍMOLA, Itália (Reuters) – O holandês Max Verstappen, da Red Bull, igualou neste sábado o recorde de Ayrton Senna, de oito pole positions seguidas, ao fazer a volta mais rápida no treino classificatório para o Grande Prêmio de Emilia Romagna, no circuito de Ímola.

Oscar Piastri, da McLaren, vai largar ao lado do líder da Fórmula 1 na primeira fila, mas o australiano está sendo investigado por possivelmente ter atrapalhado Kevin Magnussen, da Haas, na primeira fase do treino.

“Incrivelmente feliz por estar na pole aqui. Eu não esperava isso”, disse Verstappen.

A sequência de Senna ocorreu nas temporadas 1988 e 1989, com a McLaren. Verstappen, que como Senna é tricampeão mundial de Fórmula 1, iniciou sua sequência em Abu Dhabi, no fim do ano passado, e em 2024 ainda não viu ninguém largar na sua frente.

A 39ª pole position de Verstappen veio ironicamente quando a Fórmula 1 relembra o 30º aniversário da morte de Senna, que anotou 65 poles e morreu em um acidente no circuito italiano em 1º de maio de 1994.

“É um grande começo de ano e um muito especial”, afirmou o holandês após também igualar o recorde do francês Alain Prost, de 1993, de sete poles consecutivas no início do ano.

“Faz 30 anos que ele (Senna) morreu, então estou muito feliz por conquistar a pole de forma que fica essa boa lembrança dele. Ele era um piloto incrível de F1, especialmente nos treinos classificatórios”, acrescentou.

Lando Norris, que venceu sua primeira prova em Miami, a última ocorrida pelo Mundial, classificou-se na terceira posição para a McLaren, com Charles Leclerc, da Ferrari, completando a segunda fila.

“Estamos chegando perto. Estar à frente da Ferrari também é um resultado bacana para nós”, afirmou Norris. “Será apertado, será uma boa corrida amanhã.”

(Reportagem de Alan Baldwin)