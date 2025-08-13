The Swiss voice in the world since 1935

Vice-presidente americano e ministro britânico pescaram sem licença no Reino Unido

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, prestou esclarecimentos à agência de proteção ambiental após um dia de pesca sem licença com o vice-presidente americano, JD Vance, informou o Ministério nesta quarta-feira (13).

Essa sessão de pesca, em um lago de carpas, ocorreu na sexta-feira na Chevening House, luxuosa residência disponibilizada para os ministros britânicos das Relações Exteriores, em Kent (sudeste de Londres), no primeiro dia das férias do político americano no Reino Unido.

“O ministro das Relações Exteriores escreveu à Agência de Meio Ambiente (Environment Agency, EA)sobre uma falha administrativa que levou à ausência das licenças necessárias para pescar em um lago privado”, declarou um porta-voz da pasta.

A Chancelaria esclareceu que as licenças correspondentes foram pagas depois que Lammy foi “informado” sobre sua necessidade.

“Também escreveu à Agência de Meio Ambiente, notificando-os do erro e agradecendo pelo trabalho deles”, acrescentou o Ministério.

Na Inglaterra e no País de Gales, qualquer pessoa com 13 anos ou mais deve possuir uma licença para pescar em águas doces, segundo as normas vigentes da Agência de Meio Ambiente.

Após passar o fim de semana na Chevening House, Vance continua suas férias no sudeste da Inglaterra, na região dos Costwolds.

Lá, na localidade de Charlbury, cerca de sessenta pessoas se manifestaram na terça-feira para protestar contra a presença do político americano, com cartazes que diziam “Vá para casa!”, “Não é bem-vindo” e “Vá embora!”.

bur-psr/mb/dd/jc 

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
2 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
6 Curtidas
9 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
54 Curtidas
63 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR