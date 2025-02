Vice-presidente da Colômbia denuncia ameaças de morte

A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, distanciada do governo, disse nesta quinta-feira que ela e sua família receberam ameaças de morte, depois que ela denunciou casos de corrupção.

Francia foi uma das funcionárias mais críticas do presidente Gustavo Petro no último dia 4, quando ele transmitiu ao vivo um conselho de ministros. A vice-presidente manifestou seu incômodo com a presença no gabinete de pessoas que considera corruptas e distantes do seu projeto progressista.

“Hoje minha vida corre risco. Denunciar a corrupção e apontar o que vai mal tem consequências”, declarou. “Por ter dito essas verdades, tentam, e continuarão tentando, envolver-me em escândalos e manobras políticas que buscam apenas manchar a minha imagem”, acrescentou.

A vice-presidente critica a chegada à cúpula do governo de Armando Benedetti, um ex-congressista aliado da direita e ex-diplomata que ajudou Petro a alcançar a Presidência. Investigado por corrupção e denunciado por violência de gênero, Benedetti tomou posse hoje como ministro do Interior.

Outros funcionários se uniram às críticas de Francia, mas Petro respondeu pedindo a demissão de todo o gabinete, incluindo a de Francia, que deixou hoje o cargo de ministra da Igualdade, que também ocupava.

A vice-presidente colombiana iniciou sua vida política após uma longa trajetória como ativista e defensora ambiental no departamento do Cauca. Em 2023, já na vice-presidência, autoridades descobriram um plano para assassiná-la com explosivos.

