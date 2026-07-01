Victor Willis, cantor do Village People, morre aos 74 anos

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Victor Willis, líder do grupo Village People e que se apresentava nos palcos vestido como policial, morreu aos 74 anos, anunciou sua esposa nas contas do grupo nas redes sociais.

O músico, nascido no Texas, foi o vocalista principal e coautor dos maiores sucessos do Village People, entre eles “YMCA”, sigla de “Young Men’s Christian Association” (Associação Cristã de Moços), canção que se tornou presença constante nos comícios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“É com profunda tristeza que devo anunciar a morte de meu marido, VICTOR WILLIS. Victor faleceu na terça-feira, 30 de junho de 2026, em consequência de uma doença breve, porém agressiva”, afirma a publicação na página oficial de Willis.

Willis deixou temporariamente o grupo em 1980, quando enfrentava problemas de dependência de drogas. Em 2006, ele se declarou culpado de posse de cocaína em um tribunal de San Francisco.

Transformada em um hino da comunidade gay desde seu lançamento em 1978, “YMCA” ganhou uma inesperada segunda vida ao ser adotada por Trump, com a aprovação do grupo, em uma decisão que, para muitos, desvirtuou seu significado original.

A canção famosa acabou associada à vitória do candidato republicano em seu segundo mandato. Em diversas ocasiões, Trump apareceu no palco fazendo alguns de seus característicos passos de dança ao som da música, acompanhado pelos integrantes do icônico grupo.

Composta por Victor Willis em parceria com os franceses Jacques Morali e Henri Belolo (também produtor), “YMCA” foi imaginada originalmente como um hino da comunidade homossexual masculina, uma mensagem que contrasta com as posições conservadoras de Trump.

Mas Willis insistiu em várias ocasiões que “YMCA” não é um hino gay e, em 2024, anunciou que processaria quem atribuísse este significado à canção.

“Vamos dar uma chance ao presidente Trump, independentemente do que tenham pensado dele no passado. Vamos ver o que ele vai fazer daqui para frente e, se tomar medidas para restringir os direitos da comunidade LGBTQ, o Village People será o primeiro a falar”, escreveu no Facebook.

A canção já havia sido utilizada em atos de campanha republicana em 2020, o que naquele momento não agradou ao coautor, que ocasionalmente também interpretava o personagem do marinheiro do grupo.

Após mudar de postura e aceitar o convite de Trump para participar de sua cerimônia de posse, Willis recebeu uma onda de críticas.

“O Village People vai se apresentar tanto para democratas quanto para republicanos. Não somos um grupo político”, respondeu.

bur-hol/mab/avl/fp/jc