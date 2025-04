Um em cada seis lares suíços está exposto a riscos naturais

O vilarejo de Brienz, no cantão dos Grisões, está ameaçado por uma avalanche de rochas. Cerca de 1,2 milhão de metros cúbicos de detritos estão descendo o vale e ameaçam soterrar o vilarejo nas montanhas. Keystone-SDA

Uma em cada seis residências na Suíça está localizada em uma zona ameaçada por riscos naturais, segundo revelou um novo estudo do Zürcher Kantonalbank (ZKB).

O vilarejo montanhoso de Brienz, no cantão dos Grisões, foi evacuado duas vezes nos últimos tempos devido a ameaças de deslizamento de terra. Enquanto isso, no verão de 2024, várias pessoas perderam suas casas na região de Misox, no cantão de Grisões, e no Vale Maggia, no cantão de Ticino, devido a violentas tempestades.

Um estudo publicado pelo banco ZKB na terça-feira mostra que muitos proprietários de imóveis na Suíça são potencialmente afetados por tais eventos.

Há muitos casos em potencial no cantão de Glarus, na região central da Suíça: quase metade de todos os prédios residenciais ali está exposta a pelo menos um risco natural. Ele é seguido pelos cantões de Valais (36%), Schwyz (30%), Grisões (29%) e St Gallen (27%).

O nível de risco é, em sua maioria, baixo (62%) ou médio (34%). No entanto, cada 125º imóvel residencial está localizado em zonas com riscos significativos, de acordo com o estudo.

Enchentes representam o maior risco

Os pesquisadores estudaram a ameaça a imóveis residenciais usando os mapas de risco de 21 cantões. Os resultados mostram que as inundações são, de longe, a maior ameaça.

O segundo perigo mais comum são os deslizamentos de terra. Esses ameaçaram até mesmo vários edifícios residenciais no cantão de Basel Country, uma região no noroeste da Suíça onde isso não seria esperado devido à natureza do terreno. Isso se deve às camadas predominantes de argila e marga.

Chuvas fortes são particularmente problemáticas nas montanhas, pois podem desencadear fluxos de detritos e deslizamentos de terra, além de inundações.

No cantão de Ticino, comparativamente, poucos edifícios residenciais estão localizados em zonas de risco. No entanto, se estiverem localizados em tais áreas, eles geralmente (46%) correm um risco “médio” ou até “considerável”. Isso significa que a extensão do dano potencial pode ser particularmente alta. Somente os cantões do Valais e Neuchâtel têm uma proporção ainda maior de risco potencial (cerca de 50% cada).

De acordo com o ZKB, muitos riscos poderiam ser evitados por meio de medidas em edifícios ou estruturas de proteção no terreno, como barragens de proteção contra inundações, redes contra queda de rochas ou infraestrutura semelhante.

Entretanto, essas medidas estão associadas a gastos financeiros consideráveis. O ZKB afirma que mais de CHF 1 bilhão ($1,2 bilhão) é investido anualmente na proteção contra riscos naturais na Suíça.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

