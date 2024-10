Estados suíços intensificam esforços para combater pobreza infantil

Este conteúdo foi publicado em Mais da metade das trabalhadoras na Suíça não espera nenhum aumento de salário no próximo ano, em comparação com 37% dos homens.

Este conteúdo foi publicado em A ONG antitabagista OxySuisse acusou as empresas de tabaco de violar os direitos humanos e as autoridades suíças de serem complacentes.

Mostrar mais

Estudo revela crescimento e longevidade das árvores

Este conteúdo foi publicado em As árvores atingem a velhice usando estratégias diferentes. Isso foi demonstrado por uma equipe de pesquisadores suíços com mais de 100 cientistas de todo o mundo em um novo estudo, no qual eles analisaram árvores com mais de três mil anos de idade.

ler mais Estudo revela crescimento e longevidade das árvores