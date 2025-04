Suíços batem o recorde da maior raclette do mundo

O recorde mundial da maior raclette foi obtido em Martigny, na Suíça, em 5 de abril. Keystone-SDA

Um total de 4.893 pessoas participaram do maior evento de raclette do mundo em Martigny, no oeste da Suíça, no sábado. O prato tradicional suíço é feito de queijo derretido servido com batatas cozidas e picles.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss claim record for world’s largest raclette ler mais Swiss claim record for world’s largest raclette

Français fr Martigny: le record du monde de la plus grande raclette est suisse original ler mais Martigny: le record du monde de la plus grande raclette est suisse

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

“É um sucesso fenomenal, um recorde inacreditável, e que resposta tremenda do público e dos raspadores”, declarou Eddy Baillifard, que teve a ideia da tentativa de recorde mundial, no sábado.

Em março de 2024, a primeira edição da maior “raclonette” atraiu 2.236 participantes a Saint-Etienne, na França. Em 22 de março deste ano, sua segunda edição quebrou o recorde com 2.522 convidados.

O objetivo do evento suíço era receber mais de 4.000 amantes da raclette. Finalmente, a meta foi ultrapassada em mais de 20%. Em meados de fevereiro, todos os ingressos haviam sido vendidos em apenas uma hora e 20 minutos.

Mostrar mais

Mostrar mais Primeiro campeonato mundial de raclette será realizado na Suíça Este conteúdo foi publicado em Morgins sediará o primeiro Campeonato Mundial de Raclette, durante o qual 90 queijos serão degustados. ler mais Primeiro campeonato mundial de raclette será realizado na Suíça

Revanche

“Não poderíamos deixar o recorde mundial da maior raclette para os franceses. Mas, acima de tudo, queríamos mostrar a raclette como um patrimônio cultural e promover a autenticidade e a excelência do queijo Valais AOP, um emblema da gastronomia suíça”, disse Samuel Bonvin, diretor da myexpo, organizadora do evento.

No total, foram consumidos 2.037 quilos de queijo, 1.200 quilos de batatas e 1.212 potes de pepinos e cebolas.

Um total de 361 raspadores de queijo serviram os milhares de participantes, incluindo o presidente do FC Sion, Christian Constantin, e o ex-campeão de esqui, William Besse.

Mostrar mais

Mostrar mais A fondue que veio do calor Este conteúdo foi publicado em Uma suíça do Brasil ficou entre os 23 finalistas do concurso de Melhor Fondue do Mundo! ler mais A fondue que veio do calor

Guinness não foi convidado

Por motivos orçamentários (CHF 15.000 francos a serem adiantados) e de tempo, os organizadores não convidaram representantes do Guinness World Records para validar os resultados.

“Sabemos que somos os melhores e isso é o suficiente para nós”, disse Baillifard, acrescentando que eles planejam repetir a experiência.

“Estou convencido de que poderíamos dobrar o número de participantes sem nenhum problema, mas para essa primeira edição, queríamos ser razoáveis e nos saímos bem. O registro de 4.893 participantes foi validado por um notário.”

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais Uma fondue gigante nas ruas de Friburgo Este conteúdo foi publicado em A “Fondue do Século”, como foi chamado o evento pelos organizadores, conseguiu atrair uma multidão de aficionados pela iguaria de queijo fundido, apesar das nuvens negras e das borrascas de vento que cobriram a cidade de Friburgo ao meio-dia da quinta-feira (9). Um banquete servido gratuitamente a todos, o evento corou as festividades organizadas pela… ler mais Uma fondue gigante nas ruas de Friburgo

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever