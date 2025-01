Vitória esmagadora do presidente nas eleições da Croácia, segundo boca de urna

O presidente da Croácia, o socialista Zoran Milanovic, está a caminho de uma vitória esmagadora no segundo turno das eleições presidenciais deste domingo (12), com 77,8% dos votos, de acordo com as primeiras pesquisas de boca de urna.

Segundo esses levantamentos, Milanovic, que por pouco não conseguiu a vitória no primeiro turno em 29 de dezembro, estaria bem à frente de Dragan Primorac, o candidato do partido conservador HDZ, que obteria apenas 22% dos votos.

Os resultados oficiais são esperados para o final de domingo.

O chefe de Estado representa o país no cenário internacional e também é o chefe do Exército. Embora sua posição seja amplamente simbólica, a maioria dos 3,8 milhões de habitantes da Croácia, membro da União Europeia e da Otan, o considera fundamental para o equilíbrio político do país.

Milanovic, cuja candidatura foi apoiada pelo Partido Social Democrata (SDP), chegou perto da vitória com mais de 49% dos votos no primeiro turno da eleição, enquanto seu rival Primorac, de 59 anos, obteve 19% dos votos.

Às 12h30 de Brasília, duas horas e meia antes do fechamento das urnas, o comparecimento dos eleitores era de cerca de 35%, de acordo com a Comissão Eleitoral, um número ligeiramente inferior ao do primeiro turno.

As pesquisas foram realizadas em um cenário de alta inflação, corrupção generalizada e escassez de mão de obra. Mas essas questões quase não apareceram nos debates presidenciais.

Milanovic, que ganhou a Presidência em 2020 com o apoio do SDP, o principal partido de oposição, foi primeiro-ministro de 2001 a 2015 e é um dos políticos mais populares do país.

Durante a campanha, ele relembrou os escândalos de corrupção envolvendo o HDZ.

O ex-primeiro-ministro também criticou a União Europeia e a ajuda militar dada a Kiev, apesar de condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Dessa forma, ele tentou seduzir não apenas os eleitores socialistas, mas também parte do eleitorado de direita, de acordo com analistas políticos croatas.

Primorac, por outro lado, fez uma campanha focada nos valores conservadores do HZD de patriotismo e família e em uma “Croácia unida”.

O candidato é pediatra, cientista forense, geneticista e fã de taekwondo.

