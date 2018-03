Fincato percorreu essa sétima etapa de 171 entre Locarno e Lugano - sul da Suíça - em 3h58'31". Seu compatriota Salvatore Comesso e o holandês Maarten den Bakker ficaram em 2° e 3° lugares respectivamente. Entre os suíços os melhores resultados da etapa foram de Mauro Gianetti, 6° lugar e Armin Meyer 7°. Classificação geral: 01- Jan Ullrich (Alemanha) 02- Eddy Mazzoleni (Itália) a 13" 03- Oscar Camezind (Suíça) a 16", um dos favoritos. A oitava e antepenúltima etapa de 165 km será entre Locarno e Punt, no cantão de Graubünden, leste, com passagem do colo de San Bernardino de 2065 m e do colo de Albula de 1215 m de altitude. O programa: 13 Junho Uster-Uster 24 km (contra o relógio por equipes) 14 Junho Uster-Rheinfelden 197 km 15 Junho Rheinfelden-Fribourg 182 km 16 Junho Fribourg-Verbier 156 km 17 Junho Sierre-Sierre 30 km (contra o relógio individual) 18 Junho Ulrichen-Ulrichen 103 km 19 Junho Locarno-Lugano 171 km 20 Junho Locarno-La Punt 165 km 21 Junho St.Moritz-Arosa 150 km 22 Junho Herisau-Baden 175 km swissinfo com agências

Volta da Suíça: Ullrich mantém a liderança 19. Junho 2000 - 19:09 O italiano Marco Fincato venceu a sétima etapa da Volta ciclística da Suíça. Mas o alemão Jan Ullrich conserva a camisa amarela de líder tendo terminado nesta segunda-feira, 19 de junho, em sétimo lugar, a 26 segundos do vencedor... Fincato percorreu essa sétima etapa de 171 entre Locarno e Lugano - sul da Suíça - em 3h58'31". Seu compatriota Salvatore Comesso e o holandês Maarten den Bakker ficaram em 2° e 3° lugares respectivamente. Entre os suíços os melhores resultados da etapa foram de Mauro Gianetti, 6° lugar e Armin Meyer 7°. Classificação geral: 01- Jan Ullrich (Alemanha) 02- Eddy Mazzoleni (Itália) a 13" 03- Oscar Camezind (Suíça) a 16", um dos favoritos. A oitava e antepenúltima etapa de 165 km será entre Locarno e Punt, no cantão de Graubünden, leste, com passagem do colo de San Bernardino de 2065 m e do colo de Albula de 1215 m de altitude. O programa: 13 Junho Uster-Uster 24 km (contra o relógio por equipes) 14 Junho Uster-Rheinfelden 197 km 15 Junho Rheinfelden-Fribourg 182 km 16 Junho Fribourg-Verbier 156 km 17 Junho Sierre-Sierre 30 km (contra o relógio individual) 18 Junho Ulrichen-Ulrichen 103 km 19 Junho Locarno-Lugano 171 km 20 Junho Locarno-La Punt 165 km 21 Junho St.Moritz-Arosa 150 km 22 Junho Herisau-Baden 175 km swissinfo com agências