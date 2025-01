Voluntários tiram escombros do bairro nobre de Palisades após incêndios em Los Angeles

Fortes incêndios continuam devastando a cidade de Los Angeles, mas Chuck Hart e sua equipe de construção trabalham como voluntários há dias para retirar os escombros carbonizados que cobrem as ruas do bairro nobre de Pacific Palisades e tentar reconstruí-lo.

“Nunca fomos embora”, diz o empreiteiro antes de fazer uma breve pausa e dar instruções aos gritos aos trabalhadores que retiram os escombros queimados das ruas e calçadas para depois jogá-los em caminhonetes e reboques gigantes.

“Faremos tudo o que for possível para que este local volte a funcionar o mais rapidamente possível”, afirma Chuck.

Pelo menos oito pessoas morreram em Pacific Palisades, de um total de 25 mortos em toda Los Angeles.

O incêndio arrasou quarteirões inteiros, mas deixou outras casas intactas em sua passagem devastadora, em uma paisagem repleta de cinzas, lama e estruturas desmoronadas.

Hart e sua equipe não recebem pagamento, nem são contratados pelas autoridades para executar os trabalhos de limpeza.

De fato, tecnicamente nem mesmo se supõe que estejam ali.

– “Rock and roll” –

Devido aos bloqueios que impedem a entrada a Pacific Palisades, não podem sair porque não poderiam voltar a entrar e “têm que introduzir ilegalmente equipamentos e mantimentos” para concluir seu trabalho.

“Ficamos na minha casa. Dormimos no chão, em meus tatames de jiu-jitsu, em meus sofás, em minhas camas (…) Não tem água quente, a água dos chuveiros é fria, 31 sujeitos… É terrível”, explica o voluntário.

Quando o incêndio aconteceu, Chuck Hart e sua equipe estavam trabalhando em uma obra em Palisades.

Ao saber que a casa de sua mãe estava ameaçada pelas chamas, Chuck Hart disse à sua equipe que “parasse de trabalhar” e a mobilizou para proteger a propriedade usando mangueiras d’água. Foi como “rock and roll” para a equipe.

“Estávamos apagando incêndios e depois percorremos todas as casas… Limpando escombros nas ruas. Não paramos desde então”, relata.

– “Como uma família” –

Segundo Hart, ninguém mais começou a limpar Pacific Palisades. Até o momento, sua equipe não tocou em nenhuma propriedade privada, concentrando-se em vias de trânsito e calçadas.

No entanto, parece contar com a aprovação da polícia e dos bombeiros, que percorrem as ruas em busca de situações conflituosas ou de saqueadores.

Um posto dos bombeiros chegou, inclusive, a compartilhar alimentos com seus empregados.

A princípio, ele pagou sua equipe do próprio bolso, mas depois lançou uma campanha no site GoFundMe, no qual já arrecadou 170.000 dólares (aproximadamente R$ 1 milhão).

Convencer sua equipe a ficar nunca foi um problema porque “são como a minha família”, pois trabalham juntos há 25 anos.

“Fiquei para proteger a área onde trabalho e também para salvar a empresa porque aí fica a casa do meu patrão”, explicou um destes empregados, Paul López Acosta.

Embora os moradores de Pacific Palisades possam “ter o dinheiro” para reconstruir suas casas, “há muitas coisas para além da reconstrução: muitas lembranças… De pessoas que viveram aqui por duas ou três gerações”, ressaltou.

Sem acesso a depósitos de lixo onde jogar as montanhas de entulho, Hart e sua equipe “desviaram” tudo para o terreno de um vizinho que já tinha sido completamente destruído pelo fogo. Ele promete liberar o terreno quando as vias forem reabertas.

Chuck Hart está convencido de que o bairro de Pacific Palisades, onde seus bisavós se estabeleceram, acabará sendo reconstruído.

