Walz e Vance confrontam políticas de forma educada em debate dos candidatos a vice dos EUA

3 minutos

Por Steve Holland e Joseph Ax

NOVA YORK (Reuters) – O democrata Tim Walz e o republicano JD Vance entraram em confronto na terça-feira em um debate entre os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos que foi surpreendentemente civilizado na reta final de uma campanha eleitoral marcada por retórica inflamada e duas tentativas de assassinato.

Os dois rivais, que se atacaram com veemência durante a campanha, mantiveram um tom cordial, guardando o fogo para os candidatos no topo de suas chapas, a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump.

A troca mais tensa ocorreu perto do final do debate, quando Vance – que disse que não teria votado para certificar os resultados da eleição de 2020 – evitou uma pergunta sobre se ele contestaria a votação deste ano se Trump perdesse.

Walz respondeu culpando as falsas alegações de fraude eleitoral de Trump por instigar a multidão de 6 de janeiro de 2021 que atacou o Capitólio dos EUA em um esforço malsucedido para impedir a certificação da eleição de Joe Biden em 2020.

“Ele ainda está dizendo que não perdeu a eleição”, disse Walz, antes de se voltar para Vance. “Ele perdeu a eleição de 2020?”

Vance novamente se esquivou da pergunta e, em vez disso, acusou Kamala Harris de buscar a censura online de pontos de vista opostos.

“Essa é uma não resposta condenável”, disse Walz.

Walz, de 60 anos, governador liberal de Minnesota e ex-professor do ensino médio, e Vance, 40 anos, autor de best-sellers e senador conservador de Ohio, se apresentam como dois filhos do coração do Meio-Oeste, com pontos de vista profundamente opostos sobre as questões que afetam o país.

Cada um dos rivais procurou dar uma versão duradoura de suas ideias no último debate antes da eleição presidencial de 5 de novembro, discutindo sobre a crise do Oriente Médio, imigração, impostos, aborto, mudança climática e economia.

Mas, de modo geral, os dois pareciam ter a intenção de dar uma demonstração de “gentileza do Meio-Oeste”, agradecendo um ao outro.

Vance questionou repetidamente por que Kamala não fez mais para lidar com inflação, imigração e economia enquanto atua no governo de Biden, montando uma linha de ataque consistente que Trump muitas vezes não conseguiu cumprir durante o debate com Kamala no mês passado.

“Se Kamala Harris tem planos tão bons para lidar com os problemas da classe média, então ela deveria fazê-los agora – não ao pedir uma promoção, mas no cargo que o povo americano lhe deu há três anos e meio”, disse Vance.

Walz descreveu Trump como um líder instável que priorizou os bilionários e inverteu as críticas de Vance sobre a questão da imigração, atacando Trump por pressionar os republicanos no Congresso a abandonar um projeto de lei bipartidário de segurança na fronteira neste ano.

“A maioria de nós quer resolver isso”, disse Walz sobre a imigração. “Donald Trump teve quatro anos para fazer isso e prometeu a vocês, americanos, como seria fácil.”