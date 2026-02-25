Warner recebe nova oferta da Paramount, que pode afetar acordo com a Netflix

afp_tickers

3 minutos

A Warner Bros. Discovery (WBD) informou nesta terça-feira (24) que a Paramount Skydance apresentou uma nova oferta de compra, que poderia levar o grupo a reconsiderar seu acordo com a Netflix.

A nova proposta de aquisição é o capítulo mais recente de uma saga que tem impacto em Hollywood e nos veículos de comunicação americanos, e é acompanhada com atenção pelo presidente Donald Trump.

O conselho de administração da WBD indicou hoje que “poderia-se razoavelmente esperar” que a nova proposta da Paramount leve a uma oferta que supere o acordo existente com a Netflix.

A Paramount oferece agora US$ 31 por ação da Warner, contra os US$ 30 anteriores. Incluindo a dívida da WBD, isso representa um valor total de US$ 110 bilhões.

A Paramount também propôs cobrir o valor de US$ 2,8 bilhões que a WBD terá que pagar à Netflix caso desista do acordo, e prometeu US$ 7 bilhões à Warner caso a operação com a Paramount não seja concluída devido a obstáculos regulatórios.

A oferta da Netflix não inclui os ativos de televisão dos estúdios Warner Bros, como os canais CNN e Discovery, que passariam a uma nova empresa negociada em bolsa se o acordo entre a WBD e a gigante do streaming for concretizado.

O conselho da WBD ressaltou que ainda não concluiu se a oferta da Paramount é superior à da Netflix. Caso a empresa opte pela Paramount, a Netflix terá quatro dias úteis para apresentar uma contraproposta.

A WBD informou mais cedo que a Paramount havia feito uma nova oferta, mas que seu acordo com a Netflix seguia em vigor, e que os membros do conselho continuavam se inclinando “em favor da operação” com esta última.

A WBD continuará suas conversas com a Paramount. A Netflix oferece US$ 83 bilhões por sua fusão mais limitada, mas pode estar disposta a aumentar a oferta.

A Paramount é dirigida por David Ellison, e a operação é financiada, em grande parte, por seu pai, o magnata da Oracle Larry Ellison, próximo de Donald Trump. O presidente afirmou que estará “envolvido” em qualquer decisão sobre a fusão.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos analisa a oferta de compra feita pela Netflix.

Uma vitória da Paramount colocaria a rede de TV CNN, alvo de críticas de Trump, sob o controle da família Ellison. A Paramount já foi criticada após adquirir a CBS, o que teria levado a mudanças mais do agrado do governo Trump.

Em entrevista à BBC Radio 4, Ted Sarandos, diretor-executivo da Netflix, afirmou: “Este é um acordo comercial. Não é um acordo político.”

arp/ksb/dga/nn/ad-lb