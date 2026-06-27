Washington reautoriza IA mais poderosa da Anthropic, mas apenas para alguns parceiros nos EUA

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Após duas semanas de um bloqueio sem precedentes, o governo dos Estados Unidos reautorizou o modelo de inteligência artificial (IA) mais poderoso da Anthropic, mas apenas para um pequeno círculo de parceiros exclusivamente americanos, permitindo assim que Washington recupere o controle dessa tecnologia estratégica.

O desbloqueio condicional do Mythos 5 beneficiará inicialmente apenas um grupo restrito de “ciberdefensores e operadores de infraestrutura” dos EUA, anunciou a Anthropic, acrescentando que está trabalhando para restaurar o acesso a eles “o mais rápido possível”.

Parceiros estrangeiros, particularmente agências estatais de cibersegurança na Europa e na Ásia, permanecem com o acesso negado nesta fase.

O destino do Fable 5, uma versão do Mythos para o grande público limitada em relação à cibersegurança e a ataques biológicos e químicos, também permanece incerto.

A empresa, cujas relações com o governo Trump têm sido turbulentas há meses, afirmou na sexta-feira que continua em negociações com o governo para “expandir o acesso ao Mythos 5 e disponibilizar o Fable 5 novamente” ao público em geral.

Em 12 de junho, o secretário do Comércio, Howard Lutnick, forçou abruptamente a Anthropic a cortar o acesso de todos os cidadãos estrangeiros a estes dois modelos de ponta, citando a segurança nacional depois que falhas foram descobertas.

A retirada forçada de um modelo com tecnologia de ponta por um governo, algo inédito, suscitou uma onda de críticas e questionamentos em todo o mundo, reavivando o debate sobre a dependência tecnológica de inúmeros países em relação aos Estados Unidos.

Desde então, “a Anthropic tem trabalhado com o governo dos EUA para reduzir os riscos associados aos modelos em questão. Estes esforços produziram avanços significativos”, escreveu Howard Lutnick na sexta-feira em uma carta à empresa citada por vários meios de comunicação.

“Trabalhamos diligentemente para garantir que os Estados Unidos continuem sendo o líder mundial em IA, preservando ao mesmo tempo a nossa segurança”, sublinhou o porta-voz do Departamento do Comércio, Benno Kass.

O bloqueio havia sido ordenado após notificação da Amazon sobre a vulnerabilidade dos sistemas de segurança do Fable 5.

– Clientes validados pelo governo –

Essa reativação condicional ocorre no mesmo dia em que a principal concorrente da Anthropic, a OpenAI, lançou seu novo modelo, o GPT-5.6, também com acesso restrito e validado cliente a cliente pelo governo dos EUA.

“Este não é exatamente o processo que consideramos ideal”, declarou Sam Altman, diretor da OpenAI, embora tenha afirmado que o governo “está, de modo geral, fazendo um bom trabalho em uma situação muito difícil”.

Essas intervenções do Executivo, dentro de um arcabouço legal ainda vago e controverso, consagram a mudança adotada pelo governo Trump. O governo americano era anteriormente dominado por opositores a qualquer regulamentação da IA, que argumentavam que isso prejudicaria a concorrência com a China.

Sob pressão das capacidades sem precedentes dessas ferramentas, Trump acabou assinando um decreto no início de junho que estabelece uma revisão federal de modelos avançados de IA antes de sua comercialização.

No entanto, o texto estipula que a revisão é “voluntária” e não vinculativa.

Alguns observadores veem no controle do governo dos EUA um desenvolvimento que provavelmente favorecerá modelos de código aberto, de download gratuito e modificáveis, como o chinês DeepSeek, tornando-os mais atraentes para clientes que desejam evitar dependências e restrições.

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