Wrexham, clube do ator Ryan Reynolds, conquista acesso à 3ª divisão inglesa

1 minuto

O clube galês Wrexham, cujos proprietários são os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, garantiu neste sábado (13) o segundo acesso em dois anos, o que lhe permitirá jogar na próxima temporada na terceira divisão do futebol inglês.

Os times galeses podem competir em torneios do futebol inglês. Swansea e Cardiff, por exemplo, disputaram recentemente a Premier League.

Uma goleada de 6 a 0 sobre o Forest Green permitiu aos ‘Red Dragons’ do Wrexham garantir a sua promoção à League One, a terceira divisão, um ano depois de deixarem as divisões semi-profissionais.

O Wrexham continua assim a sua aventura particular depois de ter sido comprado por dois atores de Hollywood. Sua história é acompanhada no documentário “Welcome to Wrexham”, produzido por Reynolds e McElhenney.

A crescente notoriedade do Wrexham nos Estados Unidos permitiu ao time realizar uma turnê de pré-temporada pela América do Norte, incluindo até partidas contra Chelsea e Manchester United.

O canadense Ryan Reynolds, de 47 anos, conhecido por seu papel de super-herói em “Deadpool”, entre outros, manifestou seu objetivo de um dia levar o Wrexham à Premier League.

