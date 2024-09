X nomeia representante legal da plataforma no país, dizem advogados

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O X, do bilionário Elon Musk, nomeou a advogada Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição como representante legal da plataforma no país, disseram à Reuters na noite desta sexta-feira os advogados do X André Zonaro e Sérgio Rosenthal.

A falta de um representaste legal no país foi um dos motivos para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar o bloqueio da plataforma no país no mês passado.