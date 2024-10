X paga multas impostas pelo STF e vai pedir liberação de funcionamento no Brasil, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) – A plataforma de rede social X pagou as multas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e vai pedir novamente liberação para voltar a funcionar no Brasil, disseram nesta sexta-feira duas fontes com conhecimento do caso.

O pagamento das multas é o único requisito que a rede social, de propriedade do bilionário Elon Musk, ainda precisa cumprir para que retome as atividades no país, suspensas desde o final de agosto.

Em petição ao STF na terça-feira, o X Brasil informou que efetuaria o pagamento integral das três multas, que totalizam 28,6 milhões de reais, com recursos vindos do exterior.