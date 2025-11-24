Xi falou por telefone com Trump, segundo imprensa estatal chinesa

O presidente chinês, Xi Jinping, conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, reportou a agência estatal de notícias Xinhua nesta segunda-feira (24).

Xi expressou a Trump que ambos os países devem “manter o impulso” atual de suas relações, após o encontro dos dois líderes na Coreia do Sul no final de outubro, relatou a Xinhua.

O presidente chinês também “ressaltou que o retorno de Taiwan à China é uma parte importante da ordem internacional do pós-guerra”, segundo a agência de notícias chinesa.

Pequim reivindica Taiwan como parte de seu território e não descarta uma invasão armada da ilha, à qual submete a forte pressão militar, econômica e diplomática.

No mês passado, o encontro entre Trump e Xi foi seguido muito de perto por todo o mundo, em plena guerra comercial entre as duas principais economias do planeta.

Desde aquele encontro, “as relações sino-americanas se mantiveram globalmente estáveis e continuaram melhorando”, acrescentou Xi, ainda segundo a Xinhua.

