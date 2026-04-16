YouTube suspende canal pró-Irã que publicava vídeos zombando de Trump

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O YouTube anunciou, nesta quarta-feira (15), o fechamento de um canal pertencente a um grupo pró-Irã que produzia vídeos virais inspirados na estética dos brinquedos Lego, gerados por inteligência artificial, ridicularizando o presidente americano Donald Trump.

A Explosive Media, um grupo de criadores de conteúdo que se autodescreve como independente — embora se suspeite amplamente que mantém vínculos com o governo iraniano —, ganhou notoriedade na internet graças aos vídeos de animação que acumularam milhões de reproduções desde que Estados Unidos e Israel iniciaram sua guerra contra o Irã no fim de fevereiro.

“Fechamos esse canal por violar nossas políticas sobre spam, práticas enganosas e golpes”, declarou à AFP um porta-voz do YouTube, sem oferecer mais detalhes.

O canal foi suspenso em 27 de março, acrescentou.

A Explosive Media continuava publicando vídeos que zombam dos esforços bélicos dos Estados Unidos em outras plataformas, como a rede social X — de propriedade de Elon Musk — e o aplicativo de mensagens Telegram.

A rede social Instagram, de propriedade da Meta, também eliminou a conta do grupo, informaram meios de comunicação americanos.

No entanto, outra conta com o mesmo nome continuava ativa nesta quarta-feira.

Procurada pela AFP, a Meta não respondeu a um pedido de comentário.

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