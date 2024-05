Zelenskiy adia viagem ao exterior, infantaria russa entra em cidade fronteiriça da Ucrânia

2 minutos

Por Yuliia Dysa e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) – O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, adiou todas as viagens ao exterior, já que a situação no campo de batalha continuou a se deteriorar na quarta-feira e Kiev disse que a infantaria russa entrou na cidade fronteiriça de Vovchansk, na região de Kharkiv, no nordeste do país.

A captura da cidade a 5 quilômetros da fronteira seria o ganho mais significativo da Rússia desde que lançou uma incursão na região de Kharkiv na sexta-feira, abrindo uma nova frente e forçando Kiev a enviar reforços às pressas.

O ataque mantém as forças sobrecarregadas e esgotadas da Ucrânia fora de equilíbrio antes do que Zelenskiy disse que poderia ser uma grande ofensiva russa nas próximas semanas. Moscou vem conquistando terreno lentamente no leste há meses.

“A situação é extremamente difícil. O inimigo está tomando posições nas ruas da cidade de Vovchansk”, disse Oleksiy Kharkivskiy, chefe da polícia de patrulha de Vovchansk, no Facebook.

As tropas ucranianas recuaram para posições “mais vantajosas” em duas áreas da região de Kharkiv, incluindo a área de Vovchansk, disseram os militares na noite de terça-feira.

Afirmaram que a decisão foi “uma consequência do fogo inimigo e da ação de ataque” e tomada “para preservar as vidas de nossos militares e evitar perdas”.

Dmytro Lazutkin, porta-voz do Ministério da Defesa, disse que “alguns” grupos de infantaria russos entraram na cidade, que, segundo analistas militares, Moscou precisa capturar para continuar seu impulso ofensivo naquela direção.

As forças de Kiev estavam tentando impedir que a Rússia reunisse tropas e equipamentos militares no norte de Vovchansk, segundo os militares. Os russos estavam tentando se reagrupar e se entrincheirar e não haviam tomado nenhuma ação mais “ativa” na quarta-feira, acrescentou.

A polícia permaneceu em Vovchansk e continuou a retirar as pessoas, afirmou Kharkivskiy. Cerca de 8.000 pessoas saíram de Vovchansk e das áreas de fronteira desde o ataque de sexta-feira.