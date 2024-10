Zelenskiy discute uso de mísseis de longo alcance com Reino Unido e Otan em visita a Londres

3 minutos

Por Andrew MacAskill e Alistair Smout

LONDRES (Reuters) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, manteve conversas com o chefe da Otan, Mark Rutte, e com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta quinta-feira, em Londres, onde discutiram sua proposta de “plano de vitória” e se a Ucrânia poderia usar mísseis ocidentais contra alvos na Rússia.

Starmer e Zelenskiy disseram que a guerra da Ucrânia com a Rússia está em um ponto crítico, e o líder ucraniano está ansioso para que o Ocidente dê mais apoio para tentar mudar o equilíbrio no campo de batalha.

Zelenskiy pressionou para que Estados Unidos e Reino Unido permitissem o uso de mísseis de longo alcance doados por seus aliados dentro do território russo, o que Rutte disse ter sido discutido na reunião.

“Discutimos isso hoje, mas, no final, a decisão é de cada um dos aliados”, disse Rutte a repórteres do lado de fora do gabinete do premiê britânico em Downing Street após as conversas.

O porta-voz de Starmer disse que havia uma “discussão em andamento entre Reino Unido, Ucrânia e parceiros internacionais sobre como ajudar a Ucrânia no inverno (do hemisfério norte)”.

“Obviamente, queremos colocar a Ucrânia na posição mais forte. Mas nenhuma guerra jamais foi vencida por uma única arma. E sobre o Storm Shadow (mísseis) especificamente, não houve nenhuma mudança na posição do governo do Reino Unido sobre o uso de mísseis de longo alcance”, disse o porta-voz.

A Rússia já havia dito anteriormente que responderia se os países ocidentais permitissem que a Ucrânia atacasse a Rússia com seus mísseis. O presidente russo, Vladimir Putin, disse no mês passado que tal decisão significaria que os países da Otan estariam lutando diretamente com a Rússia e que “a própria essência desse conflito seria alterada”.

PLANO DE VITÓRIA

A reunião desta quinta-feira foi um impulso para a Ucrânia depois que uma cúpula de seus principais apoiadores foi cancelada em um momento difícil da sua luta contra a Rússia.

O presidente ucraniano deveria apresentar seu plano de guerra aos aliados na Alemanha nesta semana, mas a cúpula foi adiada depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, cancelou sua visita para se concentrar no furacão Milton.

Zelenskiy disse, após a reunião em Londres, que ele havia delineado como criar “as condições certas para um fim justo da guerra”, sem entrar em detalhes.

“Agradeço ao Reino Unido por seu contínuo apoio à defesa de nosso país, inclusive com armas de longo alcance”, disse Zelenskiy na rede social X.

O líder ucraniano está viajando pela Europa para se encontrar com aliados nesta semana. Ele esteve na Croácia na quarta-feira e se encontrará com o papa Francisco na sexta-feira.

(Reportagem de Elizabeth Piper, Andrew MacAskill e Alistair Smout; reportagem adicional de Yuliia Dysa)