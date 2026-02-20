Zelensky admite que lhe falta tempo para ‘um dia em família’

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (20) à AFP que para ele “não existe” a possibilidade de passar “um dia em família”, por falta de tempo para se dedicar à esposa e aos filhos devido à invasão russa, que está prestes a entrar em seu quinto ano.

O ex-comediante de 48 anos falou à AFP em uma entrevista exclusiva dentro do palácio presidencial de Kiev.

“Não existe isso de um dia em família com as crianças em que vamos a algum lugar”, disse Zelensky, que foi eleito presidente em 2019.

O dirigente ucraniano afirmou que tenta encontrar tempo para estar com a esposa, Olena, e os dois filhos, mas que não pode fazê-lo “todos os dias”.

“A realidade é que, sem dúvida, não passei muito tempo com eles”, comentou Zelensky. Sua filha, Oleksandra, tem 21 anos, e seu filho, Kirilo, 13.

“Ela é muito madura”, disse Zelensky sobre a filha. Ao conversar com ela, “percebo o quanto não sei”, afirmou.

Ex-estrela da televisão de seu país, Zelensky disse que já não pode ir ao cinema nem ao teatro. “Não vou às lojas, não fui sequer uma única vez a uma cafeteria em todos esses anos de guerra.”

No entanto, tenta se manter atualizado sobre os lançamentos cinematográficos. O drama histórico “Nuremberg” e o candidato ao Oscar “Uma Batalha Após a Outra” estão entre os filmes que assistiu recentemente.

Como passa a maior parte do tempo no complexo presidencial, o líder ucraniano afirmou que procura “não engordar”.

“Até mesmo um treino rápido de 25 ou 30 minutos já é bastante bom. Às vezes faço mais exercícios com pesos, mas nem sempre”, comentou. “Antes da guerra eu adorava sair para correr. Agora não corro.”

Durante os dois primeiros anos da guerra, viveu em um bunker dentro do fortemente vigiado complexo presidencial de Kiev.

O governo ucraniano afirma que a Rússia elaborou planos para tentar assassinar Zelensky, e boa parte de sua rotina — especialmente seus deslocamentos — é mantida em estrito sigilo.

