Zelensky anuncia que se reunirá com Trump em breve

2 minutos

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta sexta-feira (26) que se reunirá em breve com seu homólogo americano, Donald Trump, como parte dos esforços para tentar acabar com o conflito com a Rússia.

“Concordamos com uma reunião do mais alto nível com o presidente Trump, em um futuro próximo. Muita coisa pode ser decidida antes do Ano Novo”, escreveu Zelensky nas redes sociais.

O anúncio ocorre após a última rodada de negociações entre as delegações de Washington e Kiev ter resultado em um plano atualizado de 20 pontos para encerrar a guerra, que foi enviado para a análise de Moscou.

A nova versão da proposta promovida por Trump prevê o congelamento da frente de batalha e elimina a exigência para que a Ucrânia renuncie oficialmente à aspiração de integrar a Otan, antecipou Zelensky esta semana.

Contudo, é improvável que Moscou abandone suas exigências territoriais, incluindo a de que a Ucrânia se retire completamente da região do Donbass.

Além disso, a Rússia insiste que as ambições da Ucrânia de aderir à Otan representam uma linha vermelha.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, indicou nesta sexta-feira que “houve um contato telefônico” entre russos e americanos, mas não revelou detalhes, alegando que “a divulgação das informações poderia prejudicar o processo de negociação”.

“Concordamos em prosseguir com o diálogo”, acrescentou em uma conversa com vários meios de comunicação, incluindo a AFP.

Na quinta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que os avanços para acabar com o conflito eram “lentos, mas constantes”.

