Zelensky ausente de conferência-chave sobre Ucrânia na Polônia

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, não participará de uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia organizada na Polônia, anunciou Kiev nesta terça-feira (23), em meio a tensões crescentes com Varsóvia sobre a memória da Segunda Guerra Mundial.

“Eu chefiarei a delegação ucraniana”, declarou a primeira-ministra Yulia Sviridenko, confirmando que Zelensky não comparecerá a este evento anual, que acontece nestas quinta e sexta-feira na cidade portuária de Gdansk.

A conferência tem como objetivo reunir líderes políticos e econômicos, principalmente europeus, para discutir a reconstrução após a guerra com a Rússia. No entanto, há várias semanas, vem sendo ofuscada por tensões relacionadas ao passado.

O presidente nacionalista polonês, Karol Nawrocki, em um contexto de coabitação com o governo liberal do primeiro-ministro Donald Tusk, anunciou na semana passada a retirada da mais alta condecoração do país ao presidente ucraniano, a Ordem da Águia Branca.

Zelensky a devolveu no último fim de semana.

Este anúncio ocorreu após a decisão de Zelensky, no final de maio, de nomear uma unidade militar em homenagem ao Exército Insurgente Ucraniano (UPA). Essa organização nacionalista, fundada em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial, é considerada na Polônia responsável pela morte de mais de 100.000 poloneses.

Porém, na Ucrânia, onde esse movimento clandestino atuou contra o poder soviético até a década de 1950 e cujos membros participaram do Holocausto, ele é glorificado principalmente por sua luta pela independência do país em relação a Moscou.

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